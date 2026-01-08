Bucaramanga contará con una patrulla especial para la protección y bienestar de los animales

El anuncio se dio en el marco del fortalecimiento de la política pública de bienestar animal, que busca garantizar mejores condiciones de cuidado, convivencia y protección en el territorio. Foto: IDPYBA|

La Alcaldía de Bucaramanga anunció la entrega de la Patrulla Animal, una estrategia orientada a fortalecer la protección y el cuidado de los animales de compañía y de la fauna silvestre en la ciudad. El anuncio se realizó tras una visita de inspección del alcalde Cristian Fernando Portilla a la Unidad de Bienestar Animal (UBA), donde se evaluaron las condiciones actuales del lugar y las adecuaciones necesarias para garantizar una atención óptima a los animales.

De acuerdo con la entidad, durante el recorrido, el mandatario destacó que el bienestar animal hace parte de la política integral de protección de la ciudad y subrayó su importancia como un eje clave de la salud pública, la convivencia ciudadana y la protección ambiental. “El cuidado de cada uno de nuestros animales es fundamental. Estamos aquí para ratificar nuestro compromiso con la protección de los animales que hacen parte de Bucaramanga”, afirmó.

El mandatario también informó que la Patrulla Animal será un componente operativo que permitirá reforzar la prevención del maltrato animal, la atención oportuna de casos de riesgo y la protección tanto de animales domésticos como silvestres. Esta iniciativa busca mejorar la capacidad de respuesta institucional frente a situaciones que comprometan la vida e integridad de los animales en el territorio.

La estrategia contará con un trabajo articulado entre la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Interior y la Policía Nacional, entidades que tendrán un rol clave en las labores de vigilancia, control y atención de denuncias relacionadas con maltrato o abandono animal.

Desde la Administración Municipal se reiteró que la protección de los animales es una responsabilidad colectiva y que, mediante el fortalecimiento institucional y el trabajo intersectorial, se avanza en la construcción de una ciudad más consciente, solidaria y respetuosa de la vida.

“El llamado a nuestros funcionarios es claro: la protección animal es una prioridad en este gobierno. Como alcalde, personalmente me ocuparé de que toda la planta contratada cumpla con los objetivos y se garantice el cuidado de los seres sintientes que se encuentran allí. Además, articularé con los mandatarios del área metropolitana para que esta unidad esté al servicio de todos, con inversión de todos los municipios”, aseguró Portilla Pérez.

En los próximos días, la Patrulla Animal será entregada oficialmente a la Policía Nacional, consolidando una estrategia conjunta que busca fortalecer la defensa de Bucaramanga y la protección de sus animales.

