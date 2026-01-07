Kira, la perrita policía que detectó 100 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado

La operación se desarrolló en el marco de los controles permanentes a la carga aérea. Foto: @PoliciaBogota

El olfato de la perrita Kira volvió a marcar la diferencia. En medio del constante movimiento de carga del aeropuerto internacional El Dorado, la canina entrenada de la Policía Metropolitana de Bogotá detectó lo que a simple vista parecía un envío más, pero que escondía uno de los cargamentos de droga más grandes incautados recientemente en la terminal aérea.

Durante labores rutinarias de inspección en las bodegas de carga, Kira se detuvo frente a un paquete específico. Su comportamiento, preciso y entrenado, alertó de inmediato a los uniformados que la acompañaban. Tras la verificación, las autoridades confirmaron el hallazgo de cerca de 100 kilogramos de marihuana distribuidos en 166 paquetes

Según las autoridades, este paquete había sido enviado desde la ciudad de Armenia y tenían como destino final la costa Atlántica.

La intervención se realizó en el marco de la estrategia de seguridad liderada por la Policía Nacional para fortalecer los controles contra el tráfico de estupefacientes. Según explicó el mayor Jhonatan Quintero, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, el resultado fue posible gracias al trabajo articulado entre los uniformados y el grupo canino, que cumple un papel clave en las tareas de inspección, vigilancia y control.

Kira, entrenada para detectar sustancias ilícitas, se ha convertido en una aliada fundamental en la lucha contra el narcotráfico. Su capacidad para identificar drogas incluso en medio de grandes volúmenes de carga permite anticiparse a delitos que afectan directamente la seguridad y la convivencia ciudadana.

Desde la Policía Metropolitana destacaron que este tipo de acciones buscan frenar el tránsito de estupefacientes hacia diferentes regiones del país y reforzar los controles en puntos estratégicos como los aeropuertos, donde la logística del transporte ilegal suele camuflarse entre envíos comerciales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales, especialmente la línea 123. También resaltaron que el trabajo de especialidades como el grupo canino seguirá siendo una herramienta clave para proteger a la comunidad y evitar que sustancias ilegales lleguen a las calles.

