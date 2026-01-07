Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Azafata aprovecha la comida que sobra en los vuelos para alimentar perros de la calle

Un video publicado en redes sociales mostró cómo pequeños actos pueden marcar la diferencia para animales que viven en abandono, despertando una ola de apoyo y admiración.

07 de enero de 2026 - 02:06 p. m.
La acción, grabada y compartida en redes, abrió un debate sobre el papel que pueden jugar los gestos individuales en causas sociales.
Foto: @sorianpacheco
Lo que para muchos termina en la basura, para decenas de perros sin hogar se ha convertido en una oportunidad de sobrevivir. Esa es la lógica que mueve a Sorian Pacheco, una auxiliar de vuelo venezolana y amante de los animales, cuya iniciativa solidaria ha conmovido a miles de personas en redes sociales.

Al finalizar cada vuelo, Pacheco recoge la comida que no fue consumida por los pasajeros y que, por protocolos de las aerolíneas, ya no puede reutilizarse. En lugar de desecharla, la empaca cuidadosamente y la lleva consigo para repartirla a perros en situación de calle una vez llega a su destino. El gesto ha transformado cada vuelo en una pequeña jornada de ayuda.

En un video compartido a través de sus redes sociales (@sorianpacheco), la azafata responde a una pregunta que asegura recibir con frecuencia: “¿Siempre me preguntan qué hago con la comida que sobra de los aviones?”. Acto seguido, se le ve organizando los alimentos, reempacándolos y entregándolos a perros que deambulan sin hogar. Las imágenes, acompañadas de su testimonio, despertaron una ola de reacciones y mensajes de apoyo.

Según contó Pacheco, sus compañeros de tripulación también se han sumado en esta iniciativa, ampliando el alcance de la buena acción. “Siempre recibí apoyo de mis compañeritos de trabajo que iban conmigo a alimentarlos y de amigos que apoyaron muchísimo”, escribió en Instagram.

En varias publicaciones en redes sociales se evidencia el vínculo que Pacheco ha construido con los animales. No se limita a entregar comida, también los acaricia, los observa y, en algunos casos, les brinda cuidados. Para muchos usuarios, su actitud refleja una sensibilidad poco común en medio de rutinas laborales exigentes y jornadas extensas.

Además de compartir su labor solidaria, Pacheco suele utilizar sus redes sociales para difundir información relacionada con el bienestar animal. Recientemente celebró una medida anunciada en Europa que beneficia a quienes viajan con sus mascotas: desde mayo de 2025, Italia permite que perros de más de nueve kilogramos viajen en cabina, una decisión que fue bien recibida por defensores de los derechos de los animales.

La historia de Sorian Pacheco se ha difundido ampliamente en plataformas digitales. Su iniciativa demuestra cómo la empatía puede abrirse camino incluso en entornos donde el tiempo, las rutinas y las normas suelen limitar las acciones solidarias.

