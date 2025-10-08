Logo El Espectador
Buscan voluntarios para ayudar a más de 900 animales este Halloween en Bogotá

Este 26 de octubre, el colectivo Borrachos al Rescate realizará una jornada de bienestar animal en Ciudad Bolívar y Bosa. La iniciativa busca beneficiar a más de 900 animales vulnerables con alimentación, atención y rescate. Se necesitan voluntarios y donaciones para hacerla posible.

08 de octubre de 2025 - 05:56 p. m.
Con amor y dedicación, voluntarios de Borrachos al Rescate atienden a animales en zonas vulnerables de la ciudad.
Con amor y dedicación, voluntarios de Borrachos al Rescate atienden a animales en zonas vulnerables de la ciudad.
Foto: Borrachos al Rescate
El colectivo ciudadano Borrachos al Rescate, dedicado a la protección y el bienestar animal, llevará a cabo el próximo 26 de octubre una gran jornada solidaria en dos de las zonas más vulnerables del sur de Bogotá: Ciudad Bolívar, en la frontera con Soacha, y Bosa. La actividad se desarrollará en el marco del “Halloween Perruno y Gatuno”, una iniciativa que combina celebración y ayuda comunitaria.

Durante la jornada se espera beneficiar a más de 900 animales en condición de abandono o vulnerabilidad, brindándoles alimentación, atención básica y rescate. Además, como parte de la celebración, se entregarán dulces a los niños y niñas de las comunidades intervenidas, generando un espacio de solidaridad tanto con los animales como con las familias del sector.

Para hacer posible esta labor, el colectivo hace un llamado a la ciudadanía para unirse a la causa mediante donaciones de alimentos para perros y gatos, medicamentos veterinarios y golosinas infantiles. También reciben aportes económicos, los cuales, según aseguran sus integrantes, serán destinados exclusivamente al bienestar de los animales. Todo lo recolectado será documentado y compartido con evidencias visuales, como parte de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Quienes deseen apoyar, donar o participar como voluntarios pueden comunicarse a través del número de WhatsApp 322 822 0482. El colectivo cuenta con varios puntos de acopio habilitados en la ciudad y reitera que cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar una gran diferencia para cientos de animales que hoy necesitan ayuda.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

