Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

“Pasó de dormir en su cama a estar totalmente solo”: devuelven a Woody al refugio

Este perro fue el favorito entre cientos de adoptantes, pero la familia que lo eligió terminó devolviéndolo tras un año. ¿La razón?

Ana Vega
Ana Vega
08 de octubre de 2025 - 04:53 p. m.
Woody, que tiene un año y medio, se encuentra en un refugio de Valencia, España.
Woody, que tiene un año y medio, se encuentra en un refugio de Valencia, España.
Foto: Instagram: @huellassfelinasutiel
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Woody volvió a vivir en una jaula después de conocer lo que significa tener un hogar. Durante más de un año compartió su vida con una familia: se encariñó, tuvo su propia cama, sus juguetes y, por fin, alguien que lo cuidaba. Pero hace una semana, todo eso cambió.

Su familia, la misma que había prometido tenerlo para siempre, lo devolvió al refugio de donde lo habían adoptado. La razón, según ellos, fue que “no se adaptó a la convivencia” con uno de los miembros del hogar. Así, sin buscar ayuda de un experto o darle una segunda oportunidad, decidieron abandonarlo.

Vínculos relacionados

La inteligencia artificial podría ayudarle a encontrar a su gato: así volvió Louie
Rescatan a 13 animales en un apartamento abandonado lleno de basura y desechos
Mujer pensó que animal salvaje revisaba su basura: cámara reveló tierna sorpresa

No es la primera vez que Woody es rechazado. Este perrito, de apenas un año, fue encontrado en situación de abandono en la calle, asustado, inmóvil y desconfiado. No dejaba que nadie se le acercara, ni siquiera para brindarle ayuda. El personal del refugio, decidido a rescatarlo, tardó más de un mes en lograr capturarlo.

Cuando por fin lo consiguieron, lo llevaron al albergue, le brindaron atención médica y compartieron su historia en redes sociales. Su caso se volvió viral, y decenas de personas manifestaron su deseo de adoptarlo. Finalmente, una familia fue elegida para darle una nueva oportunidad.

Sin embargo, hoy Woody vuelve a empezar desde cero. Sus miedos regresaron, pero su dulzura y nobleza siguen intactas. “Es un perro tan noble que se merece la mejor vida del mundo”, señalaron desde el refugio, que ahora espera encontrarle una familia que esta vez sí lo elija para siempre.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Ana Vega

Por Ana Vega

Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional con interés en temas de divulgación cultural y medio ambiente.@Anav3g4avega@elespectador.com

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Adopción

Devolución de mascotas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.