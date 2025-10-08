“Pasó de dormir en su cama a estar totalmente solo”: devuelven a Woody al refugio

Woody, que tiene un año y medio, se encuentra en un refugio de Valencia, España. Foto: Instagram: @huellassfelinasutiel

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Woody volvió a vivir en una jaula después de conocer lo que significa tener un hogar. Durante más de un año compartió su vida con una familia: se encariñó, tuvo su propia cama, sus juguetes y, por fin, alguien que lo cuidaba. Pero hace una semana, todo eso cambió.

Su familia, la misma que había prometido tenerlo para siempre, lo devolvió al refugio de donde lo habían adoptado. La razón, según ellos, fue que “no se adaptó a la convivencia” con uno de los miembros del hogar. Así, sin buscar ayuda de un experto o darle una segunda oportunidad, decidieron abandonarlo.

No es la primera vez que Woody es rechazado. Este perrito, de apenas un año, fue encontrado en situación de abandono en la calle, asustado, inmóvil y desconfiado. No dejaba que nadie se le acercara, ni siquiera para brindarle ayuda. El personal del refugio, decidido a rescatarlo, tardó más de un mes en lograr capturarlo.

Cuando por fin lo consiguieron, lo llevaron al albergue, le brindaron atención médica y compartieron su historia en redes sociales. Su caso se volvió viral, y decenas de personas manifestaron su deseo de adoptarlo. Finalmente, una familia fue elegida para darle una nueva oportunidad.

Sin embargo, hoy Woody vuelve a empezar desde cero. Sus miedos regresaron, pero su dulzura y nobleza siguen intactas. “Es un perro tan noble que se merece la mejor vida del mundo”, señalaron desde el refugio, que ahora espera encontrarle una familia que esta vez sí lo elija para siempre.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱