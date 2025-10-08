Logo El Espectador
Margarita Rosa de Francisco con tristeza se despide de su amigo Cholo: “gracias”

“Eutanasia”, así inició el mensaje con el que la actriz y escritora colombiana anunció la despedida de su gato, su compañero inseparable durante años.

08 de octubre de 2025 - 05:36 p. m.
En diferentes ocasiones, Margarita Rosa de Francisco ha expresado el profundo amor que le tiene a sus gatos.
Foto: X: @Margaritarosadf
En la mañana de este 8 de octubre, la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco conmovió a sus seguidores al compartir la triste noticia de la partida de su gato Cholo, su compañero inseparable durante varios años.

La artista publicó en sus redes sociales que tomó la difícil decisión de practicarle la eutanasia y acompañó su mensaje con una fotografía junto a su gato, que reposa en su cama.

Margarita Rosa, quien también ha destacado por su faceta literaria, escribió unas palabras llenas de amor y despedida: “Eutanasia. Cholo, ahora que tu alma está dentro de la mía, ¿ves mi corazón en llamas por ti? Gracias, mi amor, por tanta belleza.”

La publicación rápidamente generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias, con cientos de usuarios acompañando a la actriz en este momento de duelo y recordando lo que significa perder una mascota.

Cholo, quien en varias ocasiones había sido protagonista de momentos entrañables, fue recordado por uno muy especial: cuando Margarita realizaba una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y su gato comenzó a maullar, robándose toda la atención.

Entre risas, la actriz intentó continuar con la entrevista mientras lo calmaba con dulzura. “Qué, mi amor, ven”, le decía, explicando luego que Cholo quería salir a pasear, pero que no podía dejarlo salir por la hora.

Momentos como ese, y muchos otros, quedarán en la memoria de la actriz, quien, tal como lo expresó en su mensaje, se llevará por siempre los recuerdos y el alma de su gato. Una despedida que refleja la complicidad, el amor y la compañía que estos seres significan para todos nosotros.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

