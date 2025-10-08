Los gatos corren muchos riesgos en la calle. Si su gato se escapa, búsquelo inmediatamente, avise a sus vecinos, contacte refugios locales, etc. Foto: Love Lost

Perder a un animal de compañía es una experiencia traumática: no saber dónde está, si otra familia lo encontró o si sigue vagando por las calles en búsqueda de comida o refugio. Eso fue lo que le ocurrió a Sharon, una adulta mayor residente de Ridgefield, Estados Unidos, cuando su gato salió por una ventana y no regresó.

Louie, como se llamaba el gato, estuvo 11 días fuera de casa. Nadie sabía nada de él. Preguntaron a los vecinos, colgaron carteles, pero el gato no aparecía. “Fue devastador. No podía comer ni dormir. Es parte de nuestra familia”, contó Sharon.

El personal de un refugio local le recomendó subir una foto de Louie a Love Lost, una base de datos nacional gratuita que utiliza inteligencia artificial para comparar fotografías de animales perdidos y reunirlos con sus familias. El sistema analiza rasgos como el pelaje, la forma de la cara y los patrones de color, lo que permite identificar coincidencias con gran precisión.

Días después, un hombre vio a un gato muy parecido al de los carteles caminando por un tejado cercano. Le tomó una foto y la subió a la aplicación. En cuestión de horas, la tecnología confirmó la coincidencia: se trataba de Louie, el gato perdido de Sharon.

Guiados por su ubicación, el vecino y Sharon encontraron al felino escondido en un almacén detrás de una veterinaria. Después de 11 días, Louie y su familia finalmente se reencontraron.

En Colombia, ya empiezan a llegar iniciativas similares. Una de ellas es la de Qrarte, una empresa que ha desarrollado un sistema de búsqueda mediante inteligencia artificial para ayudar a las personas a reencontrarse con sus animales perdidos. Este tipo de innovaciones aportan esperanza a quienes han perdido a sus animales y buscan volver a encontrarlos.

