Cali ofrece atención veterinaria gratuita a mascotas de familias con Sisbén A y B

Las familias con situación de vulnerabilidad en Cali que tienen animales de compañía cuentan con una alternativa para garantizar su cuidado y bienestar. La Alcaldía de Cali recordó que las personas clasificadas en los niveles A o B del Sisbén pueden acceder de manera gratuita a servicios de atención veterinaria para sus animales de compañía en el Centro de Bienestar Animal (CBA).

La iniciativa es liderada por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) y busca facilitar el acceso a servicios médicos veterinarios a hogares con mayores dificultades económicas, promoviendo la protección y la tenencia responsable de perros y gatos en el Distrito. Los beneficiarios pueden acceder sin costo a consultas clínicas, cirugías, atención por urgencias vitales y procedimientos de esterilización.

“En este caso, tienen acceso gratuito a consultas, cirugías y a toda la oferta que tenemos en la institución. Asimismo, aquellos ciudadanos que de pronto tengan una urgencia médica, que sea vital, también pueden acceder a nuestros servicios”, explicó Miguel Ángel Burbano, líder de Servicios Veterinarios de la Uaepa.

Los servicios se prestan tanto en la sede del Centro de Bienestar Animal, ubicada en la carrera 56 # 7 oeste-315, como en las jornadas de esterilización extramural que se realizan periódicamente en distintos sectores de la ciudad, con el fin de ampliar la cobertura y llegar a más comunidades.

Desde la Uaepa señalaron que el proceso para acceder a la atención es sencillo y está diseñado para beneficiar exclusivamente a los animales que pertenecen a familias vulnerables. Para ello, es indispensable que quien solicite el servicio sea el tutor o cuidador responsable del animal.

“Lo ideal es comunicarse mediante nuestra línea de atención, vía WhatsApp al 318 275 01 01 y seguir todos los pasos que le brindan. Es muy importante que el ciudadano que acceda al servicio sea el tutor o el cuidador del animal compañero, porque se presenta muchas veces que hay personas que suplantan la identificación de otra y acá nos damos cuenta. Esto es algo que no se debe de hacer”, precisó Burbano.

Para acceder al beneficio, los ciudadanos deben contar con clasificación Sisbén A o B, comunicarse a la línea habilitada, seguir las indicaciones del equipo de atención y presentar su documento de identidad junto con el soporte del Sisbén.

Con esta estrategia, la Alcaldía de Cali pretende fortalecer el bienestar animal y reducir las barreras de acceso a la atención veterinaria en los hogares más vulnerables.

