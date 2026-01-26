Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Medellín impulsa la adopción de animales mayores: 349 “viejitos” esperan un hogar

Mientras la mayoría de adopciones se concentran en cachorros, cientos de animales mayores pasan desapercibidos. En Medellín, una estrategia busca cambiar esa mirada y darles una nueva oportunidad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
26 de enero de 2026 - 07:00 p. m.
El Centro de Bienestar Animal La Perla invita a la ciudadanía a mirar más allá de la edad y considerar la adopción de estos animales.
El Centro de Bienestar Animal La Perla invita a la ciudadanía a mirar más allá de la edad y considerar la adopción de estos animales.
Foto: Alcaldía de Medellín
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Medellín refuerza su apuesta por la adopción responsable de animales mayores y hace un llamado a la ciudadanía para abrirles las puertas de sus hogares a los perros y gatos geriatras que hoy viven en el Centro de Bienestar Animal La Perla. En total, son 349 “viejitos”, 332 perros y 17 gatos mayores de 10 años, que, pese a recibir atención integral, aún esperan la oportunidad de conocer el calor de una familia.

Muchos de estos animales han pasado gran parte de su vida en el Centro e, incluso, algunos llegaron cuando apenas eran cachorros. Nunca han tenido un hogar propio. Con el paso de los años, su edad se ha convertido en una barrera silenciosa en los procesos de adopción: suelen ser descartados por prejuicios que asocian la vejez con enfermedad, dependencia o poco tiempo de compañía. Sin embargo, desde La Perla insisten en que esa percepción no solo es injusta, sino también equivocada.

Vínculos relacionados

Trabajar acariciando mascotas: así es el nuevo empleo con formación incluida en Italia
Perros que ayudan a sanar: animales como apoyo clave en la salud mental
Perrita perdida en 2020 reaparece a más de 1.600 km y logra reunirse con su familia

Historias como la de Hilda, la perra más longeva del Centro, lo demuestran. Con 17 años, Hilda sigue disfrutando de paseos tranquilos, caricias y rutinas que evidencian que la edad no es un impedimento para amar ni para ser amada. Su caso se ha convertido en un símbolo del potencial que aún tienen los animales mayores para brindar compañía, afecto y lealtad.

Desde la administración distrital, el mensaje es claro. La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, subrayó que “adoptar un animal mayor es regalarle dignidad, afecto y tranquilidad; ellos aún tienen mucho amor para dar y solo esperan que alguien les brinde la oportunidad de vivir ese final feliz que tanto merecen”. Para el Distrito, promover la adopción de animales geriatras es también una forma de reconocer su historia y garantizarles una vejez con bienestar.

Además del componente emocional, la adopción de perros y gatos mayores ofrece ventajas prácticas. Al tratarse de animales con una personalidad ya definida, suelen ser más tranquilos, adaptarse mejor a rutinas establecidas y expresar una gratitud especial por cada gesto de cuidado. Su carácter sereno los convierte en compañeros ideales para personas o familias que buscan una convivencia calmada y afectuosa.

Por eso, el Centro de Bienestar Animal La Perla invita a la ciudadanía a mirar más allá de la edad y considerar la adopción de estos animales que hoy atraviesan su etapa más sensible. En cada uno de ellos hay una historia de espera, pero también la posibilidad de cerrar el ciclo de vida con amor, compañía y dignidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Gatos

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.