Medellín impulsa la adopción de animales mayores: 349 “viejitos” esperan un hogar

El Centro de Bienestar Animal La Perla invita a la ciudadanía a mirar más allá de la edad y considerar la adopción de estos animales. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Medellín refuerza su apuesta por la adopción responsable de animales mayores y hace un llamado a la ciudadanía para abrirles las puertas de sus hogares a los perros y gatos geriatras que hoy viven en el Centro de Bienestar Animal La Perla. En total, son 349 “viejitos”, 332 perros y 17 gatos mayores de 10 años, que, pese a recibir atención integral, aún esperan la oportunidad de conocer el calor de una familia.

Muchos de estos animales han pasado gran parte de su vida en el Centro e, incluso, algunos llegaron cuando apenas eran cachorros. Nunca han tenido un hogar propio. Con el paso de los años, su edad se ha convertido en una barrera silenciosa en los procesos de adopción: suelen ser descartados por prejuicios que asocian la vejez con enfermedad, dependencia o poco tiempo de compañía. Sin embargo, desde La Perla insisten en que esa percepción no solo es injusta, sino también equivocada.

Historias como la de Hilda, la perra más longeva del Centro, lo demuestran. Con 17 años, Hilda sigue disfrutando de paseos tranquilos, caricias y rutinas que evidencian que la edad no es un impedimento para amar ni para ser amada. Su caso se ha convertido en un símbolo del potencial que aún tienen los animales mayores para brindar compañía, afecto y lealtad.

Desde la administración distrital, el mensaje es claro. La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, subrayó que “adoptar un animal mayor es regalarle dignidad, afecto y tranquilidad; ellos aún tienen mucho amor para dar y solo esperan que alguien les brinde la oportunidad de vivir ese final feliz que tanto merecen”. Para el Distrito, promover la adopción de animales geriatras es también una forma de reconocer su historia y garantizarles una vejez con bienestar.

Además del componente emocional, la adopción de perros y gatos mayores ofrece ventajas prácticas. Al tratarse de animales con una personalidad ya definida, suelen ser más tranquilos, adaptarse mejor a rutinas establecidas y expresar una gratitud especial por cada gesto de cuidado. Su carácter sereno los convierte en compañeros ideales para personas o familias que buscan una convivencia calmada y afectuosa.

Por eso, el Centro de Bienestar Animal La Perla invita a la ciudadanía a mirar más allá de la edad y considerar la adopción de estos animales que hoy atraviesan su etapa más sensible. En cada uno de ellos hay una historia de espera, pero también la posibilidad de cerrar el ciclo de vida con amor, compañía y dignidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱