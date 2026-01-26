Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Licencia por luto de mascota: Corte Suprema la avala para trabajadores afiliados a sindicato

Un fallo de la Corte Suprema reconoció que el luto por la muerte de una mascota puede dar lugar a permisos laborales remunerados para trabajadores sindicalizados.

La Red Zoocial
26 de enero de 2026 - 10:28 p. m.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido a los animales domésticos como seres sintientes y como miembros importantes del hogar.
Foto: Freepik
La Corte Suprema de Justicia avaló que los trabajadores afiliados a un sindicato puedan acceder a permisos remunerados por luto tras la muerte de una mascota. Esto se dio al considerar que este tipo de beneficios se enmarca en la mejora de la calidad de vida laboral y reconoce el vínculo afectivo entre las personas y sus animales de compañía.

Así lo estableció la Sala de Casación Laboral en la sentencia SL2375-2025, Acta 41, proferida el 6 de noviembre de 2025 en Bogotá, al pronunciarse sobre una cláusula incluida en un laudo arbitral entre la empresa AKT Motos y el sindicato Sintramotores. La disposición contemplaba permisos remunerados para los trabajadores sindicalizados en caso del fallecimiento de una mascota doméstica.

De acuerdo con el pliego de peticiones, la empresa debía conceder tres días de permiso remunerado por la muerte de una mascota del trabajador afiliado al sindicato. En el laudo arbitral final, el beneficio quedó establecido en un día de permiso remunerado, siempre que la mascota estuviera debidamente registrada ante la empresa y se tratara de una sola mascota doméstica.

La Sala explicó que el permiso remunerado por muerte de mascota constituye un beneficio extralegal de carácter económico que puede ser decidido en equidad por los árbitros, siempre que respete los límites de legalidad, razonabilidad y congruencia con el ordenamiento jurídico.

En su análisis, el alto tribunal recordó que la jurisprudencia constitucional ha reconocido a los animales domésticos como seres sintientes y como miembros importantes del hogar, en virtud de los vínculos afectivos que establecen con las personas.

La Corte también resaltó que este tipo de permisos se inscriben dentro de las reivindicaciones laborales orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Con este fallo, la Corte Suprema reafirmó que el reconocimiento del duelo por la muerte de una mascota no solo es jurídicamente viable, sino coherente con la evolución del derecho laboral y con el creciente reconocimiento social y jurídico de los animales de compañía como parte del núcleo familiar.

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Epicar(du7sp)Hace 31 minutos
Ahora, nada raro que suceda como cuando el congresista Barrera irrumpió con su caballo en el recinto del Congreso y embarró la propuesta "pet friendly" de su colega Barreras, pues como lo graficó un caricaturista en un diálogo imaginario entre un perro y un gato, refiriéndose burlonamente al caballo, le dice al canino: "y este es q´ no entiende q´ mascotas solos somos tu y yo". Porque los perros realmente no tienen derechos, lo que tienen son PRIVILEGIOS que ni los niños humanos alcanzan en Col.
Epicar(du7sp)Hace 36 minutos
Ahora, nada raro que suceda como cuando el congresista Barrera irrumpió con su caballo en el recinto del Congreso y embarró la propuesta "pet friendly" de su colega Barreras, pues como lo graficó un caricaturista en un diálogo imaginario entre un perro y un gato, este último burlonamente le dice al canino:
Epicar(du7sp)Hace 49 minutos
Y cómo se va demostrar que el animal invocado sí era su mascota, cuando en Colombia no existe censo de mascotas ni registros de afinidad, o mejor de propiedad. Hasta una pulga podrá ser invocada como mascota, porque para triquiñuelas en este país "estamos solos". Recuérdese que al día siguiente de una exposición de perros en Sao Paulo, en el vuelo del día siguiente hacia Bogotá, había dentro del avión dizque 25 perros de apoyo emocional. Como si hubiesen ido a un congreso de siquiatría.
