Adoptaron a Godoy de cachorro y lo devolvieron de adulto: “sus ilusiones se desmoronaron”

Godoy salió del refugio con la ilusión de haber encontrado una familia para toda la vida. Sin embargo, esa esperanza duró poco.

Godoy, también conocido como Argo, es un perrito criollo que fue rescatado el 1 de marzo de 2024 por la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, ubicada en Chía, Cundinamarca.

En ese entonces apenas tenía tres meses de edad y, tal como ocurre con muchos otros perros cachorros, Godoy conquistó rápidamente los corazones de personas gracias a su carácter tranquilo y su apariencia. Tanto así que una familia se terminó “enamorando” de él y decidió realizar el proceso de adopción.

Según contó la fundación en sus redes sociales, Godoy salió del refugio con la ilusión de haber encontrado una familia para toda la vida. Sin embargo, esa esperanza duró poco. A pesar de haber manifestado previamente que no contemplaba la posibilidad de devolverlo, la familia tomó la decisión de regresarlo cuando ya no era un cachorro.

“Se lo llevaron y el salió con la mayor ilusión del refugio convencido que su vida en la fundación había acabado. Por desgracia no fue así, todas sus ilusiones se desmoronaron en un abrir y cerrar de ojos. Su ´familia´, quien había puesto en el formulario que NO contemplaban la idea de devolverlo, LO DEVOLVIÓ“, indicó la organización en sus redes sociales.

Godoy volvió al refugio convertido en un perro más grande, con menos posibilidades de adopción y con una carga emocional evidente. El regreso no solo significó volver a empezar, sino hacerlo con un nombre distinto y con las secuelas emocionales que deja el abandono, como miedo y estrés.

Aun así, Godoy no ha perdido del todo la esperanza. Aún es un perro joven, sabe convivir en entornos urbanos, puede vivir en apartamento, es limpio, educado y se adapta con facilidad. Actualmente se entrega vacunado, esterilizado y desparasitado.

Desde la fundación hicieron un llamado a la adopción responsable y consciente, recordando que los animales no son objetos que se devuelven cuando crecen o cuando aparecen dificultades. Godoy merece una familia verdadera, dispuesta a ofrecerle estabilidad, paciencia y cariño.

Quienes estén interesados en darle una nueva oportunidad pueden comunicarse directamente con la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan a través de sus redes sociales (@adoptaunbuenamigochan).

