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“Caninantes”, la iniciativa que ayuda a los animales que viajan con migrantes por carretera

Desde 2020, la Concesión Vía Sumapaz impulsa Vía Esperanza, un punto de descanso e hidratación ubicado en el corredor vial Bogotá-Girardot. Allí brinda atención a quienes recorren la carretera, incluidos los caminantes venezolanos y sus animales de compañía.

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Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Laura Tatiana Vargas Lizarazo
AME1125. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 20/11/2025.- Un hombre camina junto a un perro por una calle del bulevar Fuerzas Armadas este jueves, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador
"Caninantes" entrega agua, alimento y brazaletes reflectivos a perros y gatos que recorren la vía Bogotá-Girardot junto a sus familias.
Foto: EFE - Gustavo Amador

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Desde 2020, la Concesión Vía Sumapaz impulsa Vía Esperanza, un punto de descanso e hidratación ubicado en el corredor vial Bogotá-Girardot. Allí brinda atención a quienes recorren la carretera, incluidos los caminantes venezolanos y sus animales de compañía.

Mientras recorren las carreteras en busca de nuevas oportunidades, miles de personas deben afrontar largas jornadas a pie, el cansancio y las dificultades para conseguir alimento y agua. Entre ellas están los migrantes venezolanos que transitan por la vía Bogotá-Girardot, algunos…

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021. Tatiana71765621 lvargas@elespectador.com

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