Mientras recorren las carreteras en busca de nuevas oportunidades, miles de personas deben afrontar largas jornadas a pie, el cansancio y las dificultades para conseguir alimento y agua. Entre ellas están los migrantes venezolanos que transitan por la vía Bogotá-Girardot, algunos…

Desde 2020, la Concesión Vía Sumapaz impulsa Vía Esperanza, un punto de descanso e hidratación ubicado en el corredor vial Bogotá-Girardot. Allí brinda atención a quienes recorren la carretera, incluidos los caminantes venezolanos y sus animales de compañía.

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“Caninantes”, la iniciativa que ayuda a los animales que viajan con migrantes por carretera

Mientras recorren las carreteras en busca de nuevas oportunidades, miles de personas deben afrontar largas jornadas a pie, el cansancio y las dificultades para conseguir alimento y agua. Entre ellas están los migrantes venezolanos que transitan por la vía Bogotá-Girardot, algunos acompañados de sus perros y gatos.

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Este corredor, que comprende 145 kilómetros y atraviesa 13 municipios de Cundinamarca y Tolima, representa un trayecto extenso para quienes lo recorren a pie. Durante el camino, los animales también están expuestos a las altas temperaturas, la deshidratación, la falta de alimento y los riesgos del tráfico vehicular.

Para atender parte de estas necesidades, la Concesión Vía Sumapaz desarrolla Vía Esperanza, una iniciativa de atención humanitaria que surgió durante la contingencia migratoria y la pandemia, y que con el tiempo incorporó el bienestar animal mediante "Caninantes". Este programa brinda asistencia básica a las mascotas de los viajeros, con el propósito de contribuir a su protección durante los recorridos por carretera.

De acuerdo con Viviana Morales, del equipo de Gestión Social de Vía Sumapaz, Vía Esperanza comenzó en 2020 y ha brindado atención a más de 45.000 caminantes. En sus inicios, la estrategia se concentró en atender necesidades humanitarias básicas y, mediante la articulación con distintas organizaciones no gubernamentales, amplió progresivamente sus servicios.

Durante ese proceso, el equipo identificó que muchas personas no viajaban solas, sino que recorrían el corredor vial junto a sus familias y sus animales de compañía, principalmente perros y, en menor medida, gatos. Esta situación llevó a integrar la protección animal a las acciones de atención social y movilidad segura.

“Ellos también soportaban largas jornadas, altas temperaturas, cansancio, deshidratación y los riesgos propios de la carretera. Esa realidad nos llevó a ampliar la iniciativa y a crear "Caninantes", para incluir el bienestar animal dentro de la atención integral a las familias”, cuenta Morales.

Agua, alimento y protección para continuar el camino

Con los años, Vía Esperanza pasó de ser una estrategia de atención básica a convertirse en un punto de parada, hidratación y orientación para quienes transitan por este corredor vial. Aunque las necesidades de las personas y sus animales siguen incluyendo alimento, agua y descanso, la dinámica de los recorridos ha cambiado. Según Morales, actualmente muchas personas viajan para reencontrarse con familiares que ya están establecidos en otros lugares.

Ante esta transformación, el espacio funciona como un punto de atención para distintos viajeros y sus animales de compañía, sin perder de vista el propósito de promover la seguridad vial y ofrecer apoyo durante el recorrido.

La atención que ofrece "Caninantes" incluye agua fresca, alimento y recomendaciones para reducir los riesgos durante el viaje. Los perros y gatos reciben una ración de comida para consumir en el lugar y otra para llevar consigo. Parte de los insumos proviene de donaciones realizadas por colaboradores de la concesión y ciudadanos que se suman a la iniciativa.

Uno de los elementos que se entrega a los animales son los brazaletes reflectivos, diseñados para mejorar su visibilidad durante los desplazamientos, especialmente en la noche o cuando hay poca luz. La medida busca contribuir a la prevención de atropellamientos y proteger a los animales que se movilizan junto a sus cuidadores por las carreteras.

“Además, a sus cuidadores también les damos recomendaciones sobre descanso, supervisión y prevención de riesgos en carretera. La seguridad vial es una responsabilidad compartida que protege tanto a las personas como a los animales”, explica Morales.

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Donaciones para que perros y gatos continúen el viaje

La necesidad de contar con alimento disponible de manera permanente motivó una campaña de donaciones que busca respaldar el trabajo de "Caninantes". La iniciativa surgió al observar que, aunque muchas familias hacen esfuerzos por permanecer junto a sus animales durante el trayecto, no siempre disponen de los recursos necesarios para garantizarles comida durante todo el recorrido.

El objetivo es reunir alimento para perros y gatos y mantener existencias suficientes para atender a quienes llegan al punto de atención, especialmente durante los meses de mayor demanda.

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La convocatoria está abierta a ciudadanos y empresas interesados en contribuir al bienestar animal. Para participar, pueden escribir al correo atencionalusuario@viasumapaz.com y manifestar su intención de donar. El equipo de la concesión se pondrá en contacto para coordinar el aporte.

Se requiere principalmente alimento concentrado para perros y, en menor cantidad, para gatos, tanto cachorros como adultos. La campaña tampoco tiene una fecha límite, por lo que las personas interesadas pueden comunicarse en cualquier momento para organizar la entrega de sus donaciones.

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Más allá de la asistencia material, el trabajo de Vía Esperanza y "Caninantes" también ha permitido reconocer el vínculo entre las personas y sus animales en contextos de vulnerabilidad. Según Morales, durante estos años han conocido familias que comparten sus escasos recursos y hacen grandes sacrificios para evitar separarse de sus compañeros de cuatro patas. “Estas experiencias nos han enseñado que una movilidad segura debe incluir a todos los que hacen parte del viaje, también a los animales de compañía”, sostiene.

De cara al futuro, la iniciativa busca fortalecer las alianzas con organizaciones públicas y privadas, mantener las campañas de donación y ampliar las acciones de sensibilización sobre tenencia responsable.

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En una carretera donde cada trayecto puede representar un desafío, ofrecer agua, alimento y protección a un perro o un gato puede marcar una diferencia para quienes siguen caminando a su lado.

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