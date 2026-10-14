La inauguración del espacio fue liderada por la senadora Esmeralda Hernández, autora de la iniciativa legislativa, quien destacó la transformación de este escenario, teniendo en cuenta que Tesalia era conocida como la capital…

Tesalia, en el departamento del Huila, se convirtió en el primer municipio de Colombia en reconvertir una plaza de toros en un escenario destinado a actividades deportivas, culturales y comunitarias, en el marco de la Ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros y otras prácticas de maltrato animal en el país.

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Capital taurina del Huila transformó su plaza de toros para la cultura y el deporte

La inauguración del espacio fue liderada por la senadora Esmeralda Hernández, autora de la iniciativa legislativa, quien destacó la transformación de este escenario, teniendo en cuenta que Tesalia era conocida como la capital taurina del Huila.

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“Estamos muy contentos celebrando la inauguración de la primera plaza de toros que se ha reconvertido en todo el país. Es muy importante porque este municipio, Tesalia, era conocido como la capital taurina del Huila y hoy da un paso histórico de transitar de la tortura animal al verdadero arte y cultura de la vida”, manifestó la congresista.

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¿Qué cambios tuvo la plaza de toros de Tesalia?

La reconversión incluyó una remodelación integral para adaptar el lugar a nuevos usos y eliminar los espacios que anteriormente se utilizaban en las actividades taurinas. Entre las intervenciones se encuentran el desmonte de las estructuras internas destinadas a estas prácticas, la renovación de la red eléctrica mediante paneles solares, el mejoramiento de las graderías y la pintura general del escenario. También se realizaron trabajos de cerramiento, adecuación de los baños y acondicionamiento para prevenir inundaciones.

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De acuerdo con Hernández, la transformación fue posible gracias a la gestión de recursos internacionales con la Fundación Franz Weber y la Corporación Vivamos Humanos, en articulación con la Alcaldía de Tesalia y la comunidad. La congresista también señaló que el propósito es convertir el lugar en un espacio para torneos deportivos, eventos culturales y encuentros comunitarios, además de promover iniciativas que contribuyan al desarrollo de la economía popular.

“Hoy con estas organizaciones aliadas, de la mano de la Alcaldía y de la comunidad le damos esta buena noticia al país. Aquí habrá torneos deportivos, eventos culturales y toda clase de espacios que propendan por un mensaje de vida, de integración alrededor de las nuevas causas ciudadanas y de construcción de sociedad”, puntualizó.

Un precedente para la reconversión de escenarios taurinos

Hernández destacó el respaldo del alcalde de Tesalia, Olmer Gustavo Ramos, quien manifestó desde el comienzo su disposición para que el municipio acogiera este proyecto piloto. Según la senadora, la experiencia demuestra que es posible transformar escenarios vinculados a prácticas de maltrato animal en espacios de encuentro ciudadano, participación cultural y recreación.

La iniciativa se enmarca en la implementación de la Ley No Más Olé, que contempla la prohibición de las corridas de toros, las peleas de gallos, el coleo y las corralejas en Colombia. La norma también establece medidas para la reconversión laboral de las personas que dependen de estas actividades y la adaptación de los escenarios utilizados para su realización.

Desde Tesalia, la senadora reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con las medidas de reconversión previstas en la ley, cuya prohibición de estas prácticas está establecida para mediados de 2027.

¡Lo logramos! Tesalia, Huila, estrena la primera plaza de toros remodelada del país. Pasa de ser la capital taurina a convertirse en un escenario para la vida, la cultura, el deporte y el arte. Mientras 33 congresistas buscan revivir las corridas de toros, nosotros le cumplimos a… pic.twitter.com/fI6NNeg8wN — Esmeralda Hernández (@EsmeHernandezSi) October 13, 2026

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