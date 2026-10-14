Samy busca una segunda oportunidad porque su cuidadora tiene cáncer

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Según explicó la organización en un video publicado en redes sociales, la cuidadora de Samy tiene cáncer y, debido a su situación de salud, pidió ayuda para encontrarle un nuevo hogar a su compañera.

Samy es una perrita de aproximadamente 10 años que busca un nuevo hogar. La historia fue compartida por la fundación Humanimal Rescatando Vidas, que hizo un llamado para encontrar una familia dispuesta a recibirla y brindarle los cuidados que necesita.

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¿Cómo es Samy y qué cuidados necesita?

Samy ha compartido nueve años de su vida con su cuidadora. Ahora, la búsqueda se centra en encontrar personas que puedan ofrecerle tiempo, paciencia y dedicación durante esta etapa.

De acuerdo con lo explicado por la fundación, la perrita tiene algo de sobrepeso y necesita ayuda para mejorar sus hábitos y mantener un peso adecuado. Por esta razón, sus futuros cuidadores deberán acompañarla en el proceso de alimentación y brindarle los cuidados que requiere, teniendo en cuenta su edad y sus necesidades.

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La organización también hizo énfasis en la importancia de encontrar una familia que la quiera y la acompañe durante los años que le quedan de vida. La intención es que Samy pueda llegar a un hogar en el que reciba atención, cariño y estabilidad.

La historia fue compartida por la fundación Humanimal Rescatando Vidas, que hizo un llamado a la ciudadanía para encontrar una familia dispuesta a recibirla y brindarle la atención que necesita.

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¿Cómo ayudar a Samy?

La fundación Humanimal Rescatando Vidas está buscando una familia que esté dispuesta a asumir responsablemente el cuidado de Samy. La organización espera encontrar personas que comprendan las necesidades de una perrita adulta y puedan ofrecerle un entorno tranquilo y lleno de afecto.

Las personas interesadas en conocer más sobre Samy, brindarle apoyo o colaborar con su búsqueda de un hogar pueden comunicarse a través del número de WhatsApp 312 541 9862.

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