De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el caso ocurrió en Flandes, Tolima, donde el hombre habría suministrado al animal medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades en ganado bovino. Tras la atención, el perro presentó graves afectaciones, principalmente en los pulmones y el estómago, situación que llevó a…

Un hombre identificado como Ernesto López Medina fue condenado por la muerte de un perro que habría atendido haciéndose pasar por médico veterinario, pese a no contar con el título requerido para ejercer esta profesión.

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Capturan a falso veterinario por muerte de perro que habría sido enterrado vivo en Flandes

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el caso ocurrió en Flandes, Tolima, donde el hombre habría suministrado al animal medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades en ganado bovino. Tras la atención, el perro presentó graves afectaciones, principalmente en los pulmones y el estómago, situación que llevó a sus propietarios a reclamar por las condiciones en las que se encontraba.

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Ante los reclamos, el hombre habría realizado un procedimiento que presentó como una eutanasia con el propósito de poner fin al sufrimiento del perro. Sin embargo, la investigación estableció que durante este procedimiento utilizó sustancias que no están autorizadas para practicar la eutanasia de animales. Entre los productos mencionados en el expediente están el varsol y el cianuro.

El caso tomó una nueva dimensión cuando, según la investigación, el perro fue sepultado cuando aún estaba con vida después de este procedimiento.

Por estos hechos, la Fiscalía adelantó una investigación que posteriormente llevó a un juez a declarar responsable a Medina por el delito de muerte animal.

El Juzgado Segundo Municipal de Flandes le impuso una pena de 12 meses de prisión. Además, deberá pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes y quedó inhabilitado para tener animales.

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¿Cómo denunciar un caso de maltrato o abandono animal?

Si conoce un caso de maltrato o un animal que se encuentre en riesgo, existen varios canales para informar a las autoridades y solicitar atención.

Fiscalía General de la Nación: puede acudir a la sede de la Fiscalía más cercana o realizar el reporte mediante el formulario disponible en su página web.

puede acudir a la sede de la Fiscalía más cercana o realizar el reporte mediante el formulario disponible en su página web. Línea de Emergencias 123: está disponible para reportar casos que requieran una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

está disponible para reportar casos que requieran una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Policía Nacional: puede acudir al CAI (Centro de Atención Inmediata) más cercano para reportar los hechos y solicitar ayuda.

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¿Cuándo considerar la eutanasia en una mascota?

Según el portal especializado Patitas & Co., no existe una única respuesta para determinar cuándo puede ser el momento de considerar la eutanasia. Sin embargo, hay algunos factores físicos y emocionales que pueden ayudar a evaluar la calidad de vida del animal:

Incontinencia severa: la pérdida del control de las funciones corporales puede generar ansiedad, irritaciones en la piel, infecciones recurrentes y malestar, especialmente cuando el animal no puede mantenerse limpio o cómodo.

Dolor crónico: si el animal presenta dolor constante que ya no puede controlarse mediante medicamentos o cuidados paliativos, puede ser una señal de sufrimiento y de un deterioro importante en su calidad de vida.

Pérdida de movilidad: cuando una mascota deja de caminar, moverse con autonomía o levantarse por sí misma, su bienestar puede verse seriamente afectado.

Pérdida de apetito y deshidratación: dejar de comer o beber de manera prolongada puede provocar debilidad, deshidratación y pérdida de masa muscular, además de ser un indicio de que existe un deterioro en su estado general.

Falta de interés por el entorno: si la mascota deja de responder a estímulos, pierde la curiosidad o muestra poco interés por las personas con las que convive, puede ser una señal de un deterioro en su estado general.

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