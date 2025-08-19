Capturan a hombre que tenía una boa como “mascota” y un conejo para alimentarla

El hallazgo tuvo lugar en una vivienda del barrio Castilla, en Medellín. Foto: Policía Nacional

Un operativo de la Policía Nacional en el barrio Castilla, en Medellín, dejó como resultado la captura de un hombre acusado de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables. En su vivienda fueron encontrados dos animales: una boa constrictor, especie de gran valor ecológico, y un conejo que, según las primeras evidencias, habría sido destinado como alimento para el reptil.

La boa fue entregada al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad que asumirá su rehabilitación y posterior liberación en un entorno adecuado. Por su parte, el conejo fue remitido al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibirá atención especializada.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, institución que adelantará la investigación y determinará las responsabilidades legales correspondientes.

Este hecho evidencia la importancia de la cooperación entre la Policía Nacional, las autoridades ambientales y la Alcaldía de Medellín en contra del tráfico y maltrato de especies silvestres protegidas. La tenencia de fauna sin autorización es un delito tipificado en el Código Nacional de Policía, que puede conllevar decomiso y sanciones.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato, tráfico o tenencia ilegal de fauna. Los reportes pueden hacerse a través de la Línea 123 o los canales ambientales habilitados. Proteger la biodiversidad es responsabilidad de todos.

