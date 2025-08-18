“No es así como lo buscamos”: La historia de Sammy, el perro que nadie elige

Sammy es un perro que ama compartir con otros animales y adora jugar con niños. Foto: @adoptanocompres

La Fundación Adopta No Compres, con sede en Colombia, compartió una historia que toca fibras profundas: la de Sammy, un perro cariñoso, sociable y lleno de energía que, a pesar de reunir todas las cualidades para ser el compañero ideal, lleva casi un año esperando una familia. No es que falten personas interesadas en adoptar, el problema es que ninguna lo ha elegido.

A través de su cuenta de Instagram, la fundación reveló algunas de las respuestas que han recibido cuando ofrecen a Sammy en adopción. Capturas de pantalla evidencian una realidad dolorosa y superficial: “¿No tienes otro? Es que no es así como lo buscamos”, “¿Ese es el único que tienes?”, “¿Qué otros perros tienes?” y quizá la más dura de todas: “Ay, sí he visto su historia, pero hay uno que tienen bien bonito, como un Poodle. ¿Lo tienes disponible?”.

Estos comentarios muestran cómo muchos posibles adoptantes priorizan la apariencia sobre la personalidad o el vínculo emocional. Sammy, a pesar de su ternura, sigue siendo ignorado.

Desde el refugio, el mensaje que acompaña estas publicaciones es conmovedor: “No sabemos cómo explicarle que no es su culpa. Que él no ha hecho nada mal. Que todos los perros a su alrededor se han ido, mientras él sigue esperando. Sammy lleva casi un año esperando una familia y aunque lo tiene todo, sigue siendo invisible”.

Pese a los rechazos, Sammy conserva su espíritu alegre. Es un perro que ama compartir con otros animales, adora jugar con niños y siempre está dispuesto a dar cariño. Su historia no es solo un llamado a la adopción responsable, sino también una crítica a los prejuicios que aún persisten frente a animales que no encajan en ciertos estereotipos estéticos.

Desde la fundación hacen un llamado urgente: “¿Estás buscando un amor verdadero? Sammy aún espera. Escríbenos a fundacion@adoptanocompres.org”

La historia de Sammy recuerda que el amor no siempre llega envuelto en la apariencia que imaginamos, pero sí puede transformar vidas cuando se mira con el corazón.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

