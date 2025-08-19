Alejandro Riaño adoptó a Barbas, perrito que era usado como carnada para tiburones

Cientos de personas celebraron la decisión de Riaño, destacando su empatía y el mensaje que transmite su acto. Foto: @alejandroria

El comediante y actor colombiano Alejandro Riaño compartió recientemente en sus redes sociales una emotiva noticia: decidió abrirle las puertas de su hogar a Barbas, un perro que fue rescatado tras haber sido utilizado como carnada para tiburones en Buenaventura, Valle del Cauca.

La historia de Barbas comenzó en condiciones extremas. Fue rescatado por la fundación Huellas de Amor, un refugio con sede en Pereira dedicado a la protección y rehabilitación de animales en situación de vulnerabilidad. Aunque su cuerpo estaba marcado por el maltrato, su espíritu permaneció intacto y nunca perdió las ganas de luchar ni la capacidad de confiar.

“Hoy nos llegó un nuevo integrante a la familia, llegó Barbas, un perro que la fundación @refugiohuellasdeamor rescató de ser utilizado como carnada para tiburones. Barbas no fue el único que rescataron. Si quieren darle una vida con mucho amor, vayan a la fundación, que hay muchos perros más en busca de un buen hogar”, escribió Riaño en su cuenta de Instagram, invitando a sus seguidores a considerar la adopción.

Por su parte, el refugio compartió imágenes del conmovedor momento en que Barbas fue preparado para iniciar su nueva vida. La jornada incluyó el apoyo de Petboost Colombia, que ofreció al cachorro un baño, cuidados especiales y un pequeño corbatín para su encuentro con su nuevo cuidador.

“Lo rescatamos cuando apenas empezaba a vivir y, aunque su cuerpito estaba marcado por el dolor, nunca dejó de tener ganas de luchar. Hoy la vida le sonríe y nos regala uno de esos momentos que nos llenan el alma. @alejandroriaabrió su corazón y le dio la oportunidad de conocer lo que significa tener un hogar, una familia y un futuro lleno de amor”, expresó el refugio en sus redes sociales.

La adopción de Barbas no tardó en generar reacciones. Cientos de personas celebraron la decisión de Riaño, destacando su empatía y el mensaje que transmite su acto: la verdadera elegancia también está en ofrecer segundas oportunidades a quienes más la necesitan.

Más allá del gesto individual, esta historia refleja la importancia de la adopción responsable y el impacto que figuras públicas pueden tener al visibilizar causas como el bienestar animal. También destaca la labor de fundaciones como Huellas de Amor, que actualmente alberga cerca de 130 animales, todos rescatados del abandono, el maltrato o la negligencia.

Barbas, ahora parte de una familia, es el símbolo de una segunda oportunidad. Su historia es también un recordatorio de que aun en medio del dolor, es posible encontrar esperanza.

