Cielos en Calma: el proyecto que busca prohibir la pólvora para proteger a los animales

Así se ve una mascota asustada por los sonidos de la pólvora.

Con la llegada de diciembre, muchas familias se preparan para celebrar la Navidad, pero también para enfrentar una realidad que cada año afecta gravemente a miles de animales domésticos y silvestres: el estruendo de la pólvora.

Veterinarios y expertos advierten que los fuertes ruidos generan estrés extremo, desorientación, huida impulsiva y, en casos severos, la muerte de animales que no logran soportar los altos decibeles. Esta situación también impacta a personas vulnerables, como adultos mayores y niños con condiciones sensoriales.

En este contexto, avanzó en el Congreso una iniciativa que busca transformar la manera en que el país regula el uso de pirotecnia. El proyecto de ley Cielos en Calma, liderado por la senadora del Partido Verde, Andrea Padilla, fue aprobado en primer debate.

La propuesta plantea prohibir la destinación de recursos públicos para la compra de pólvora, eliminar las tradicionales alboradas mediante perímetros estrictos de seguridad y reducir al mínimo los niveles permitidos de decibeles.

Asimismo, establece fechas, horarios y duración específica para los espectáculos pirotécnicos con el fin de proteger la vida humana, la fauna y los ecosistemas.

Padilla recordó que esta iniciativa ya había alcanzado el tercer debate en una legislatura anterior, pero fue archivada debido a intereses electorales. Aun así, afirmó que persistirá en sacarla adelante, más aún en una fecha simbólica como el Día Mundial de los Derechos de los Animales.

Aunque todavía faltan tres debates, la senadora destacó que el país avanza hacia una discusión necesaria: priorizar la vida en todas sus expresiones, por encima de prácticas que generan sufrimiento y ponen en riesgo a las comunidades y a la naturaleza.

