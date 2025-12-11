¿Cómo quitar el pelo de tu mascota del carro? Guía fácil y efectiva

Los pelos de perro y gato pueden quedar incrustados en los asientos y alfombras del auto. Foto: Pixabay

Tener un perro o un gato como compañero de viaje puede ser una alegría en este fin de año, pero también un reto para quien cuida su carro.

Los pelos parecen multiplicarse, se adhieren a los asientos, al tapete y hasta a las ranuras más ocultas del vehículo.

Además de ser un problema estético, pueden causar alergias y malos olores si no se limpian con frecuencia.

La buena noticia: hay métodos sencillos para removerlos sin arruinar la tapicería ni perder la paciencia.

Antes de limpiar: prevención y hábitos

Según la American Kennel Club, la mejor forma de evitar que el pelo llegue al carro es prevenirlo desde la fuente.

“Cepillar a tu perro al menos una vez por semana reduce significativamente la cantidad de pelo suelto”, explica la organización estadounidense.

Las razas con pelaje abundante pueden requerir cepillados más frecuentes, sobre todo en épocas de muda.

Además, la AKC recomienda tres medidas básicas:

Cepillado regular: elimina el exceso de pelo antes del paseo.

Fundas para asientos: existen modelos lavables que se ajustan a casi cualquier vehículo y facilitan la limpieza.

Uso de jaulas o transportadoras: ayudan a contener el pelo y, en caso de accidente, mantienen a tu mascota más segura.

Durante la limpieza: los cinco pasos clave

Una vez dentro del carro, el método de Shell propone un proceso práctico y ordenado para lograr mejores resultados:

Aspira primero: aunque la aspiradora no eliminará todo, es esencial para retirar la suciedad suelta. Aspira alfombras, tapicería y molduras antes de aplicar cualquier otro método. Rocía suavizante de telas diluido: Shell recomienda mezclar una parte de suavizante con agua y aplicarlo con atomizador. “Los suavizantes de telas rompen la estática entre el pelo y la tapicería, facilitando su eliminación”, menciona la empresa británica. Luego de esto, limpia con una toalla en una sola dirección y vuelve a aspirar. Usa guantes o escobilla de goma: la fricción genera electricidad estática que atrae el pelo. Pasa los guantes húmedos o la escobilla en una sola dirección y verás cómo el pelo se agrupa para retirarlo fácilmente. Aplica cinta adhesiva o rodillo quitapelos: Para los rincones difíciles, enrolla cinta al revés sobre tu mano o usa un rodillo. Renueva la cinta cuando pierda adherencia. Finaliza con la alfombra: Shell sugiere dejar el suelo para el final: allí cae la mayoría del pelo desprendido durante el proceso. Puedes usar un cepillo de goma o una piedra pómez rociada con suavizante diluido para levantar lo que quede.

Después: mantenimiento y prevención

Una vez limpio el carro, la AKC recomienda mantener un pequeño “kit de limpieza” con aspiradora portátil, rodillo adhesivo y toallitas especiales para tapicería.

También aconseja lavar con regularidad las fundas y cobijas que usa la mascota, así como ventilar el vehículo tras cada viaje.

