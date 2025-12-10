Logo El Espectador
Perrita embarazada es rescatada en Soacha y requiere apoyo urgente para su recuperación

Presenta un avanzado estado de infección, deshidratación severa, problemas dermatológicos y ausencia de movimiento fetal.

10 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Actualmente, se requiere el apoyo de la comunidad para poder cubrir los gastos veterinarios pendientes, indispensables para su tratamiento y recuperación.
Foto: @Adopta_con_responsabilidad
Macarena es una perrita de aproximadamente 12 años que ha pasado la mayor parte de su vida en las calles de Soacha, enfrentando el abandono, la indiferencia y condiciones extremas que deterioraron gravemente su salud.

Su situación, ya de por sí preocupante, se agravó al confirmarse que se encontraba en estado de embarazo. El día de ayer, gracias al rescate oportuno de ciudadanos comprometidos con el bienestar animal, Macarena fue trasladada a una clínica veterinaria para ser valorada por profesionales.

Los exámenes médicos revelaron un panorama crítico: presenta un avanzado estado de infección, deshidratación severa, problemas dermatológicos y ausencia de movimiento fetal.

Una ecografía confirmó que la mayoría de los cachorros se encontraban sin vida, por lo que los veterinarios determinaron que debía ingresar a cirugía para retirarlos y así darle una oportunidad de recuperación.

Macarena tendrá este procedimiento quirúrgico con la esperanza de estabilizar su estado de salud y permitirle descansar tras años de sufrimiento en la calle.

Quienes deseen apoyar este caso pueden comunicarse al número 300 562 42 56. Asimismo, a través de la cuenta @Adopta_con_responsabilidad es posible conocer de primera mano la evolución, el proceso de sanación y el cuidado que está recibiendo.

El objetivo principal es que Macarena pueda vivir sus últimos años rodeada de amor, tranquilidad y dignidad, condiciones que nunca debió perder y que hoy, gracias a la solidaridad, aún pueden hacerse realidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

