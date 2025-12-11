Estas son las recomendaciones de una aerolínea para viajar con mascotas en Navidad

En cuanto a los animales de apoyo emocional, señala que su aceptación depende de las regulaciones de cada país. Foto: Freepik

Con la llegada de las vacaciones decembrinas, muchos viajeros se preparan para incluir a sus mascotas en sus planes. Consciente de esta necesidad creciente, Air France – KLM lanzó un nuevo decálogo con pautas esenciales para garantizar desplazamientos seguros, tranquilos y acordes con las normas sanitarias europeas para quienes viajan con animales de compañía hacia Francia, la Unión Europea o en conexión por este territorio.

La aerolínea refuerza así su compromiso con el bienestar animal y con la claridad en los procesos que deben cumplir los pasajeros desde la planificación del viaje hasta el momento del abordaje.

Este conjunto de diez recomendaciones abarca desde la reserva del tiquete hasta la documentación final. En primer lugar, Air France – KLM sugiere avisar con anticipación la intención de transportar una mascota, ya que los cupos en cabina y bodega son limitados y requieren verificación previa.

También invita a confirmar que el animal cumple las condiciones exigidas por la compañía, especialmente en el caso de razas braquicéfalas, que pueden tener restricciones.

Otro punto central del decálogo es el cumplimiento de los requisitos sanitarios de la Unión Europea, que incluyen microchip regulado por norma ISO, vacuna contra la rabia aplicada en el momento adecuado, certificado de salud internacional avalado por el ICA y edad mínima de 12 semanas.

Estas medidas buscan proteger la salud pública y garantizar un ingreso sin inconvenientes.

La aerolínea recuerda además la importancia de preparar un guacal adecuado al tipo de transporte: flexible y ventilado para cabina, con un peso total máximo de 8 kilos, o rígido y homologado por IATA para bodega. En cuanto a los animales de apoyo emocional, señala que su aceptación depende de las regulaciones de cada país, por lo que es indispensable revisar esta información con tiempo.

Para el día del vuelo, Air France – KLM recomienda llegar con al menos tres horas de anticipación para efectuar el registro del animal y validar documentos sin contratiempos. También insiste en no sedar a la mascota, pues esto puede afectar su estabilidad y respiración.

En su lugar, aconseja familiarizar al animal con el guacal días antes. Mantenerlo hidratado, permitirle un paseo previo y evitar comidas abundantes contribuyen a su bienestar.

Finalmente, la aerolínea resalta la importancia de llevar toda la documentación en formato físico y digital, así como de mantener una conducta respetuosa durante el viaje. Su equipo está entrenado para acompañar a los pasajeros que viajan con animales y brindar la orientación necesaria.

Con este decálogo, Air France – KLM busca promover viajes más seguros y fluidos, e invita a los usuarios a consultar de manera periódica sus canales oficiales para conocer actualizaciones, requisitos vigentes y condiciones especiales según el país de origen y destino.

