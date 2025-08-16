Cinco ideas de regalos creativos para amantes de los animales en Expopet 2025

Hasta el 18 de agosto, Corferias será nuevamente el escenario de Expopet Colombia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En Expopet 2025, los visitantes encontrarán mucho más que una feria para mascotas. Durante cinco días, Corferias se convierte en el punto de encuentro de emprendimientos que transforman la vida de los animales y sus familias. Desde innovadores productos para el cuidado y bienestar, hasta experiencias únicas para fortalecer el vínculo humano–animal, acá le contamos sobre diez propuestas que vale la pena conocer, apoyar y llevar a casa.

CHV.

Este emprendimiento crea cuadros en relieve de mascotas, permitiendo no solo ver, sino también tocar y sentir el recuerdo. Cada pieza es hecha a mano en porcelanicrón, ofreciendo una forma única y duradera de inmortalizar a los amigos de cuatro patas.

Going Bananas.

Bozales, collares, buzos, juguetes y muchas más cosas podrá encontrar en este emprendimiento.

Vermo.

Ellos bordan y personalizan chaquetas. Su objetivo es que las personas, así no estén cercas de sus mascotas, las puedan tener presentes en cada prenda de vestir.

Velas Ideas.

Su fuerte son las velas en forma de mascotas. Son velas naturales que aromatizan sin necesidad de encenderse, así pueden durar más tiempo. Se pueden personalizar a pedido del cliente.

Pelusapp.

El mejor regalo que le puede dar a su mascota es cuidarla, y con esta aplicación podrá hacerlo. Promete tener todo al alcance de un solo clic.

