Expopet 2025: estas son las actividades destacadas para este viernes 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto, la feria Expopet 2025, que se celebra en Corferias, Bogotá, ofrece una jornada diversa con espacios de formación, demostraciones en vivo, consejos veterinarios y actividades interactivas para el público general.
A lo largo del día, visitantes y expertos del mundo animal podrán asistir a charlas, talleres y exhibiciones que combinan bienestar animal, tecnología e innovación en la industria de mascotas.
La programación inicia desde las 10:00 a. m. con actividades en el Parque Agility (Pabellón 6, Nivel 2), a cargo de 2AS Academia, donde los asistentes podrán disfrutar de demostraciones de habilidades caninas durante toda la jornada.
A continuación, algunos de los eventos destacados de este viernes:
Charlas y formación profesional
¿Cómo generar contenido 360 con inteligencia artificial para la industria de mascotas?
10:30 a. m. – 12:45 p. m. | Pabellón 7 (Pet Ideas)
A cargo de: Alexander Peña Bernal | Invita: Pet Industry
Tendencias globales de la industria de mascotas y cuáles sí aplican a Colombia
2:00 p. m. – 2:45 p. m. | Pabellón 7
A cargo de: Alexander Peña Bernal | Invita: Pet Industry
10 mandamientos del gerente de un pet shop
4:00 p. m. – 4:45 p. m. | Pabellón 7
A cargo de: Alexander Peña Bernal | Invita: Pet Industry
Del plato al bienestar: cómo elegir y manejar la alimentación para prevenir problemas digestivos
5:00 p. m. – 5:45 p. m.
Pabellón 7A cargo de: Dr. Manuel Sánchez – Gastro Endovet
Gastro para gatos: lo que nadie te dijo sobre su estómago exigente
6:00 p. m. – 6:45 p. m. | Pabellón 7
A cargo de: Dr. Manuel Sánchez – Gastro Endovet
Bienestar animal y comportamiento
Violencias interrelacionadas
10:45 a. m., 12:45 p. m., 2:45 p. m., y 4:46 p. m. | Pabellón 3, Nivel 1
A cargo de: IDPYBA
Entre fuerza y nobleza: lo que no sabías de los pitbulls
1:00 p. m. – 1:45 p. m. | Pabellón 3, Nivel 1
A cargo de: IDPYBA
Primeros pasos: conducta, cuidados y crianza de un cachorro feliz
4:00 p. m. – 4:45 p. m. | Pabellón 3, Nivel 1
A cargo de: IDPYBA
Primeros auxilios para perros
2:00 p. m. – 2:45 p. m. | Pabellón 3, Nivel 2 (Escuela de la felicidad)
A cargo de: Jei el de los Perros
¿Cómo evitar o separar peleas de perros?
4:00 p. m. – 4:45 p. m. | Carpa Plaza Banderas (Pet Arena)
A cargo de: Jei el de los Perros
Reactividad por correa
5:00 p. m. – 5:45 p. m. | Pabellón 3, Nivel 2 (Escuela de la felicidad)
A cargo de: Jei el de los Perros
Exhibiciones en vivo
Actividades del Parque Agility
10:00 a. m. – 7:00 p. m. | Pabellón 6, Nivel 2
A cargo de: 2AS Academia
La entrada a Expopet 2025 está habilitada para todo público y muchas de las actividades están dirigidas tanto a profesionales del sector como a familias y personas interesadas en el bienestar animal. La feria continuará durante todo el fin de semana con más programación, muestras comerciales y espacios interactivos.
🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱