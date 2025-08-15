Expopet 2025: estas son las actividades destacadas para este viernes 15 de agosto

Expopet 2025 continuará durante todo el fin de semana con más programación, muestras comerciales y espacios interactivos. Foto: DAVID CARO

Este viernes 15 de agosto, la feria Expopet 2025, que se celebra en Corferias, Bogotá, ofrece una jornada diversa con espacios de formación, demostraciones en vivo, consejos veterinarios y actividades interactivas para el público general.

A lo largo del día, visitantes y expertos del mundo animal podrán asistir a charlas, talleres y exhibiciones que combinan bienestar animal, tecnología e innovación en la industria de mascotas.

La programación inicia desde las 10:00 a. m. con actividades en el Parque Agility (Pabellón 6, Nivel 2), a cargo de 2AS Academia, donde los asistentes podrán disfrutar de demostraciones de habilidades caninas durante toda la jornada.

A continuación, algunos de los eventos destacados de este viernes:

Charlas y formación profesional

¿Cómo generar contenido 360 con inteligencia artificial para la industria de mascotas?

10:30 a. m. – 12:45 p. m. | Pabellón 7 (Pet Ideas)

A cargo de: Alexander Peña Bernal | Invita: Pet Industry

Tendencias globales de la industria de mascotas y cuáles sí aplican a Colombia

2:00 p. m. – 2:45 p. m. | Pabellón 7

A cargo de: Alexander Peña Bernal | Invita: Pet Industry

10 mandamientos del gerente de un pet shop

4:00 p. m. – 4:45 p. m. | Pabellón 7

A cargo de: Alexander Peña Bernal | Invita: Pet Industry

Del plato al bienestar: cómo elegir y manejar la alimentación para prevenir problemas digestivos

5:00 p. m. – 5:45 p. m.

Pabellón 7A cargo de: Dr. Manuel Sánchez – Gastro Endovet

Gastro para gatos: lo que nadie te dijo sobre su estómago exigente

6:00 p. m. – 6:45 p. m. | Pabellón 7

A cargo de: Dr. Manuel Sánchez – Gastro Endovet

Bienestar animal y comportamiento

Violencias interrelacionadas

10:45 a. m., 12:45 p. m., 2:45 p. m., y 4:46 p. m. | Pabellón 3, Nivel 1

A cargo de: IDPYBA

Entre fuerza y nobleza: lo que no sabías de los pitbulls

1:00 p. m. – 1:45 p. m. | Pabellón 3, Nivel 1

A cargo de: IDPYBA

Primeros pasos: conducta, cuidados y crianza de un cachorro feliz

4:00 p. m. – 4:45 p. m. | Pabellón 3, Nivel 1

A cargo de: IDPYBA

Primeros auxilios para perros

2:00 p. m. – 2:45 p. m. | Pabellón 3, Nivel 2 (Escuela de la felicidad)

A cargo de: Jei el de los Perros

¿Cómo evitar o separar peleas de perros?

4:00 p. m. – 4:45 p. m. | Carpa Plaza Banderas (Pet Arena)

A cargo de: Jei el de los Perros

Reactividad por correa

5:00 p. m. – 5:45 p. m. | Pabellón 3, Nivel 2 (Escuela de la felicidad)

A cargo de: Jei el de los Perros

Exhibiciones en vivo

Actividades del Parque Agility

10:00 a. m. – 7:00 p. m. | Pabellón 6, Nivel 2

A cargo de: 2AS Academia

La entrada a Expopet 2025 está habilitada para todo público y muchas de las actividades están dirigidas tanto a profesionales del sector como a familias y personas interesadas en el bienestar animal. La feria continuará durante todo el fin de semana con más programación, muestras comerciales y espacios interactivos.

