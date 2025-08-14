Desmienten denuncia sobre supuesto abandono de perros en Expopet 2025

El IDPYBA recalcó que su presencia en la feria tiene como objetivo garantizar condiciones óptimas para los animales presentes. Foto: Unsplash

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una publicación en la red social X encendió las alarmas este jueves 14 de agosto de 2025 tras denunciar que varios perros habrían sido presuntamente abandonados en el pabellón 6 de Expopet 2025, la feria de mascotas más importante del país, que se desarrolla en Corferias, Bogotá.

Según el mensaje viral, los animales llevarían horas sin supervisión ni alimentación adecuada. “Nos envían grave denuncia desde #EXPOPET2025 que se lleva a cabo en @CorferiasBogota. Varios perritos se encuentran abandonados en el pabellón 6”, decía el trino que fue replicado por usuarios, algunos de los cuales incluso etiquetaron a autoridades como el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) exigiendo respuestas.

Sin embargo, el IDPYBA desmintió los hechos. “No hubo maltrato, mala fe ni ninguna acción premeditada”, aseguró Antonio Hernández, director del IDPYBA, en diálogo con este medio. La entidad reconoció que recibió una inquietud relacionada con la ubicación de un animal en un espacio cerrado, pero aclaró que se trató de una situación puntual que fue atendida de forma inmediata.

“Hablamos con los responsables y se aclaró lo sucedido. No vemos una intención de maltrato, sino una situación que debe corregirse y que nos invita a seguir trabajando en buenas prácticas. Estamos trabajando de la mano con Corferias y buscando que se eviten estas situaciones y otras que puedan representar posibilidades de maltrato”, señaló Hernández.

De acuerdo con el IDPYBA, se trató de un caso aislado en el que un animal fue ubicado momentáneamente en un espacio que algunos asistentes consideraron inapropiado, posiblemente por las condiciones de temperatura. La entidad enfatizó que este tipo de situaciones no deben repetirse y que se están tomando medidas para mejorar continuamente las condiciones en el evento.

El IDPYBA también recalcó que su presencia en la feria tiene como objetivo garantizar condiciones óptimas para los animales presentes y trabajar activamente con todos los actores involucrados para corregir prácticas que puedan interpretarse como inadecuadas. “Bogotá tiene un movimiento animalista fuerte y comprometido”, concluyó Hernández.

Expopet es una feria especializada en bienestar animal que reúne a fundaciones, adoptantes, profesionales, empresas y amantes de los animales. Se realiza anualmente en Corferias y promueve la adopción responsable, la educación en tenencia adecuada, la atención veterinaria y el respeto por la vida animal.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱