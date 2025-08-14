No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Adoptan a perro discapacitado que siempre era rechazado por su condición

Rechazado por su discapacidad auditiva, Zephyr encontró en una segunda adopción el amor y la comprensión que transformaron su vida. Esta es su historia.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
14 de agosto de 2025 - 10:30 p. m.
Zephyr llegó a un refugio luego de ser devuelto por su primera familia adoptiva, quienes lo catalogaron como un “mal oyente” e “incapaz de seguir órdenes”.
Zephyr llegó a un refugio luego de ser devuelto por su primera familia adoptiva, quienes lo catalogaron como un “mal oyente” e “incapaz de seguir órdenes”.
Foto: TikTok @my_life_with_zephyr.solo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La historia de Zephyr, un perro con discapacidad auditiva, ha conmovido a miles de personas en redes sociales y se ha convertido en un poderoso recordatorio sobre la empatía, la paciencia y la verdadera adopción responsable. A este canino lo devolvieron por ser “desobediente”, pero en realidad no podía oír.

Zephyr llegó a un refugio luego de ser devuelto por su primera familia adoptiva, quienes lo catalogaron como un “mal oyente” e “incapaz de seguir órdenes”. Sin embargo, no se trataba de terquedad, sino de una condición que nunca fue detectada: sordera total.

Vínculos relacionados

Estas son las experiencias y novedades que Expopet trae para usted en 2025
Su dueño cayó enfermo y el dóberman hizo algo que conmovió a todos
Perreando con causa: la fiesta en Bogotá que busca ayudar a los animales sin hogar

Su segunda oportunidad llegó cuando una pareja visitó el refugio y reparó en él. Al revisar su expediente, notaron una palabra escrita en mayúsculas: “DEVUELTO”. Aunque les advirtieron que el cachorro no respondía a comandos verbales, algo en su mirada los convenció de darle un nuevo hogar.

Días después, una visita al veterinario confirmó sus sospechas: Zephyr era completamente sordo. La noticia no los desanimó. Por el contrario, fue el inicio de un proceso de adaptación lleno de amor, aprendizaje y compromiso.

La pareja decidió enseñarle al canino señales visuales utilizando el lenguaje de señas americano, expresiones faciales y otras herramientas no verbales. Para sorpresa de muchos, Zephyr no solo respondió al entrenamiento con rapidez, sino que se convirtió, como ellos mismos aseguran, en “el perro que mejor escucha, a su manera”.

La historia de Zephyr fue compartida por su cuidadora a través de la cuenta de TikTok @my_life_with_zephyr.solo, donde fotos y videos muestran su evolución y demuestran que las barreras sensoriales no son un impedimento para formar vínculos profundos entre humanos y animales.

“Nos dimos cuenta de que el amor no depende de la capacidad de oír, sino de nuestra disposición a comunicarnos con empatía”, expresó la dueña en una entrevista para el medio Newsweek. La historia de Zephyr ha visibilizado la realidad que enfrentan muchos animales con discapacidad, así como el valor de la paciencia y la inclusión en los procesos de adopción.

Hoy, Zephyr vive en un hogar donde no necesita oír para sentirse amado. Su historia, más que una anécdota emotiva, es un llamado a mirar más allá de las limitaciones físicas y a reconocer el potencial de todos los seres vivos cuando se les da una verdadera oportunidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar