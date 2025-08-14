Adoptan a perro discapacitado que siempre era rechazado por su condición

Zephyr llegó a un refugio luego de ser devuelto por su primera familia adoptiva, quienes lo catalogaron como un “mal oyente” e “incapaz de seguir órdenes”. Foto: TikTok @my_life_with_zephyr.solo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La historia de Zephyr, un perro con discapacidad auditiva, ha conmovido a miles de personas en redes sociales y se ha convertido en un poderoso recordatorio sobre la empatía, la paciencia y la verdadera adopción responsable. A este canino lo devolvieron por ser “desobediente”, pero en realidad no podía oír.

Zephyr llegó a un refugio luego de ser devuelto por su primera familia adoptiva, quienes lo catalogaron como un “mal oyente” e “incapaz de seguir órdenes”. Sin embargo, no se trataba de terquedad, sino de una condición que nunca fue detectada: sordera total.

Su segunda oportunidad llegó cuando una pareja visitó el refugio y reparó en él. Al revisar su expediente, notaron una palabra escrita en mayúsculas: “DEVUELTO”. Aunque les advirtieron que el cachorro no respondía a comandos verbales, algo en su mirada los convenció de darle un nuevo hogar.

Días después, una visita al veterinario confirmó sus sospechas: Zephyr era completamente sordo. La noticia no los desanimó. Por el contrario, fue el inicio de un proceso de adaptación lleno de amor, aprendizaje y compromiso.

La pareja decidió enseñarle al canino señales visuales utilizando el lenguaje de señas americano, expresiones faciales y otras herramientas no verbales. Para sorpresa de muchos, Zephyr no solo respondió al entrenamiento con rapidez, sino que se convirtió, como ellos mismos aseguran, en “el perro que mejor escucha, a su manera”.

La historia de Zephyr fue compartida por su cuidadora a través de la cuenta de TikTok @my_life_with_zephyr.solo, donde fotos y videos muestran su evolución y demuestran que las barreras sensoriales no son un impedimento para formar vínculos profundos entre humanos y animales.

“Nos dimos cuenta de que el amor no depende de la capacidad de oír, sino de nuestra disposición a comunicarnos con empatía”, expresó la dueña en una entrevista para el medio Newsweek. La historia de Zephyr ha visibilizado la realidad que enfrentan muchos animales con discapacidad, así como el valor de la paciencia y la inclusión en los procesos de adopción.

Hoy, Zephyr vive en un hogar donde no necesita oír para sentirse amado. Su historia, más que una anécdota emotiva, es un llamado a mirar más allá de las limitaciones físicas y a reconocer el potencial de todos los seres vivos cuando se les da una verdadera oportunidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱