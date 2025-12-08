¿Cómo hacer más feliz a tu perro viejo? Adapta tu casa con estos cambios

Un entorno adaptado puede marcar la diferencia en la vida de un perro mayor: comodidad, seguridad y mucho amor en cada rincón. Foto: Freepik

Con el paso de los años, los perros comienzan a moverse más despacio, a perder parte de su coordinación o visión, y a necesitar un entorno más cómodo y seguro.

Según la American Kennel Club (AKC), “cuidar a un perro mayor puede presentar muchos desafíos para sus dueños. Su compañero canino se mueve más despacio. Su coordinación y vista no son lo que eran, al igual que sus huesos”.

Pero envejecer no significa perder calidad de vida. La AKC ofrece una serie de recomendaciones para adaptar el hogar, la alimentación y los hábitos de juego, permitiendo que los perros mayores vivan con bienestar, seguridad y cariño.

Adaptar el hogar

A medida que los perros envejecen, las escaleras, los pisos lisos o los muebles altos pueden volverse obstáculos. Según la AKC, una buena opción son las rampas o escaleras para mascotas, que ayudan a reducir el esfuerzo en las articulaciones.

“Si su perro mayor tiene buen equilibrio y aún es relativamente ágil, las escaleras son una buena opción. Elija un estilo con escalones profundos y superficie antideslizante”, recomienda la AKC.

Para los perros que ya no pueden subir escaleras, lo ideal son las rampas con pendiente suave y recubrimiento antideslizante. También se aconseja colocar alfombras con base adherente o zapatos con tracción, especialmente si el piso es de madera o baldosa.

“Las botas para perros con tracción en la suela pueden ayudar a evitar las superficies resbaladizas”, detalla la guía.

Asimismo, si el perro tiene limitaciones severas, de vista, por ejemplo, es importante bloquear el acceso a las escaleras con puertas de seguridad.

En casos de movilidad reducida, incluso se pueden usar cochecitos para perros, que permiten seguir disfrutando de los paseos sin sobreesfuerzo.

Comodidad

El descanso también cambia con la edad. Las camas duras o finas pueden causar molestias musculares y articulares.

La AKC recomienda optar por espumas de alta densidad, especialmente las viscoelásticas, que “se adaptan al cuerpo del perro y a su distribución de peso”.

Estas camas ofrecen soporte uniforme y alivian la presión en caderas y articulaciones. Además, conviene elegir fundas lavables, suaves y con materiales térmicos que ayuden a regular la temperatura corporal.

Alimentación

La nutrición en la etapa adulta debe adaptarse a las nuevas necesidades del metabolismo.

“El metabolismo se ralentiza con la edad, lo que significa que queman menos calorías y almacenan más como grasa”, señala la AKC.

Por eso, los perros con tendencia al sobrepeso se benefician de alimentos bajos en grasa y calorías. En cambio, los que pierden peso o apetito pueden requerir un alimento más energético o blando, siempre bajo recomendación veterinaria.

Además, se sugiere reducir el sodio, ya que los perros mayores son más propensos a enfermedades cardíacas o renales.

Mente activa

El envejecimiento no solo afecta al cuerpo, sino también al ánimo. Los juegos y la estimulación mental son esenciales para prevenir el aburrimiento y fortalecer el vínculo.

“Quizás tengas que adaptarte a un menor nivel de energía, eligiendo juguetes más suaves y un tiempo de juego más corto”, explica la AKC.

Las pelotas de espuma o los juguetes de colores brillantes facilitan el seguimiento visual. También son útiles los rompecabezas interactivos con premios, que estimulan la memoria y la curiosidad.

“Esto mantiene la mente de tu perro mayor ágil y estimulada”, concluye la organización.

Cuando la vista empieza a fallar

La pérdida visual es común con la edad, pero se puede compensar con pequeños ajustes en casa.

“Procura no mover las cosas de su lugar habitual mientras se adapta a este gran cambio”, recomienda la AKC.

Crear caminos de alfombra hacia el bebedero, la cama o la puerta puede ayudar al perro a orientarse. También es fundamental mantener los pasillos despejados y evitar obstáculos inesperados.

Envejecer con dignidad y amor

La etapa adulta puede ser una de las más dulces si se vive con comprensión y paciencia. Adaptar el hogar, ofrecer una dieta equilibrada y mantener la mente activa son gestos que prolongan la salud y la felicidad.

Como recuerda la AKC, “cuanto más hagamos para mantener nuestros hogares seguros y accesibles para los perros mayores, más activos serán, lo que les ayudará a mantenerse sanos por más tiempo”.

Antes de aplicar cualquier recomendación, recuerde que cada perro es diferente. Consulta siempre con tu veterinario o especialista de confianza antes de hacer cambios en la alimentación, el entorno o el tratamiento de tu compañero.

