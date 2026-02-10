¿Cómo proteger a los animales rescatados? Claves para su bienestar y adopción responsable

Un plan de vacunación, desparasitación y controles veterinarios son claves para que los animales rescatados se recuperen. Foto: El Espectador - Andrés Cárom

En medio de una creciente conciencia ciudadana por el bienestar animal, el cuidado integral de los animales rescatados se ha convertido en una prioridad para organizaciones, rescatistas y autoridades locales. De acuerdo con cifras recientes de centros de bienestar y refugios en Colombia, al cierre de 2025 cerca del 12 % de los perros y gatos en situación de calle han sido rescatados y atendidos por organizaciones o programas municipales, un reflejo del esfuerzo colectivo por ofrecerles una segunda oportunidad de vida.

Sin embargo, la protección de estos animales va mucho más allá de brindarles alimento o un lugar seguro. Expertos coinciden en que la vacunación, la desparasitación y los chequeos veterinarios periódicos son acciones fundamentales para garantizar su salud, su bienestar y sus posibilidades reales de adopción responsable.

“El compromiso con la salud y el bienestar de los animales rescatados no solo transforma sus vidas, sino que también refuerza el tejido social de las comunidades. Adoptar prácticas sanitarias integrales, tales como la vacunación, la desparasitación interna y externa, así como las visitas al médico veterinario, es un paso decisivo hacia una sociedad más ética, saludable e incluyente”, explica Dadilde Carvajal, médica veterinaria y gerente técnica de la Unidad de Animales de Compañía en MSD Salud Animal en Colombia.

Precisamente, MSD Salud Animal en Colombia, compañía dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de soluciones para la salud animal, destaca una serie de recomendaciones clave para orientar a familias, rescatistas y organizaciones en el manejo adecuado de animales rescatados-

Uno de los pilares es mantener un plan de vacunación completo, indispensable para proteger a los animales contra enfermedades prevenibles y altamente contagiosas como el moquillo, la parvovirosis, la rabia y la leptospirosis. La vacunación debe iniciarse cuando el animal esté en condiciones de recibirla, siempre bajo la supervisión de un médico veterinario y siguiendo los refuerzos establecidos. Estas prácticas, además, son promovidas por el Ministerio de Salud como parte de la prevención de zoonosis y la protección de la salud pública.

La desparasitación regular es otro aspecto crítico. Los parásitos internos y externos, como lombrices, pulgas y garrapatas, pueden provocar anemia, problemas dermatológicos, malnutrición e incluso poner en riesgo la vida del animal. Un tratamiento adecuado no solo mejora su estado de salud, sino que favorece la recuperación de energía y apetito, especialmente en animales que han sufrido abandono o maltrato.

A esto se suman los chequeos veterinarios periódicos, recomendados al menos dos veces al año. Estas revisiones permiten detectar a tiempo enfermedades que no siempre son visibles, como afecciones dentales, cardiacas, infecciones o lesiones antiguas. En estos controles, los veterinarios también orientan sobre nutrición, comportamiento y prevención de enfermedades crónicas.

La esterilización, realizada según la edad y condición del animal, es otra medida clave. Este procedimiento contribuye de manera significativa al control de la población animal, reduce el abandono y disminuye ciertos comportamientos asociados al celo, además de prevenir riesgos de salud a largo plazo.

Finalmente, los especialistas subrayan la importancia de la educación en tenencia responsable. Informar y acompañar a las familias adoptantes sobre la identificación de señales de enfermedad y el respeto por las necesidades físicas y emocionales de los animales fortalece el vínculo humano-animal y promueve comunidades más compasivas y respetuosas con la vida.

