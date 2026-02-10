Eika hace historia como la primera perrita de apoyo en un juicio por violencia de género

La experiencia de Eika abre la puerta a una justicia más humana. Foto: Agencia EFE

Por primera vez en España, una perrita de apoyo emocional ingresó a una sala de audiencias para acompañar a una mujer víctima de violencia de género durante su declaración en un juicio oral. Se trata de Eika, una canina especialmente entrenada que estuvo junto a una mujer con discapacidad intelectual mientras prestaba testimonio en un juzgado de Madrid, en un proceso penal por violencia machista.

El hecho marca un precedente en el sistema judicial español y convierte a la Comunidad de Madrid en la primera región del país en ofrecer este tipo de acompañamiento de forma pública y gratuita, según informó la agencia EFE.

La víctima ya contaba con el apoyo de un facilitador judicial, una figura clave para ayudar a personas con discapacidad a comprender y participar en los procedimientos legales. Sin embargo, su nivel de ansiedad era elevado. “Estaba muy nerviosa, con mucho miedo”, informaron las autoridades. Por esta razón, desde las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) se propuso al juez permitir la entrada de Eika a la sala.

El magistrado aceptó la solicitud y la mujer declaró acompañada por la perrita durante todo el proceso. Al final del juicio, la victima se marchó “muy agradecida por el apoyo y la ayuda prestada”, contó EFE.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, calificó este hecho como “un paso más hacia una justicia más accesible y cercana, que pone a la víctima en el centro y piensa en cómo hacer este proceso más amable”, según declaraciones recogidas por EFE.

Hasta ahora, este tipo de intervención con perros de apoyo judicial en Madrid se limitaba a pruebas preconstituidas o a entrevistas realizadas por equipos psicosociales, principalmente con menores de edad. Con este caso, el servicio se amplía también a víctimas de violencia contra la mujer, dentro de las políticas de atención integral que buscan generar entornos judiciales más seguros y menos hostiles.

El programa depende de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y es desarrollado por la organización Dogtor Animal, un equipo multidisciplinar especializado en Intervenciones Asistidas con Animales, con sede en Madrid.

Desde Dogtor Animal explicaron que la presencia de perros entrenados específicamente para contextos judiciales contribuye de manera significativa a reducir los niveles de ansiedad, favorecer la regulación emocional y ofrecer una sensación de calma y seguridad en momentos de alta carga psicológica. Esta estabilidad emocional, señalan, no solo protege el bienestar de la víctima, sino que también puede facilitar un testimonio más claro.

“Integrar este tipo de recursos supone avanzar hacia una justicia sensible al trauma, que minimiza la revictimización y adapta el entorno a las necesidades emocionales de las personas”, destacó la organización en sus redes sociales.

Aunque señalaron que Eika es una perrita de familia y compañera de vida, cuando cruza las puertas de los tribunales se convierte en perro de apoyo judicial, brindando acompañamiento emocional, especialmente a menores que deben declarar en procesos complejos. Su rol es estar presente, ofrecer contacto, calma y sostén en situaciones que suelen ser intimidantes y dolorosas.

