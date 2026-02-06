Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

“Nos estamos quedando sin comida”: fundación que cuida a más 150 animales pide ayuda

La Fundación Tepa, ubicada Suesca, Cundinamarca, enfrenta una dificultad para sostener la atención de perros rescatados del abandono y el maltrato. La organización requiere apoyo ciudadano para cubrir la alimentación diaria de los animales que permanecen bajo su cuidado.

06 de febrero de 2026 - 03:35 p. m.
Los animales bajo el cuidado de la Fundación Tepa consumen cerca de 80 kilos de alimento al día.
Los animales bajo el cuidado de la Fundación Tepa consumen cerca de 80 kilos de alimento al día.
Foto: Fundación Tepa
La Fundación Tepa, ubicada en la vereda San Vicente, en Suesca, Cundinamarca, atraviesa un momento crítico. La organización, dedicada a rescatar y proteger perros y gatos víctimas de maltrato y abandono, alertó a través de sus redes sociales (@fundacion_tepa) que se está quedando sin alimento para los animales que tiene bajo su cuidado.

Actualmente, la fundación alberga a 158 perritos, quienes consumen alrededor de 80 kilos de comida al día. Cada donación, según explican, representa bienestar, tranquilidad y la posibilidad de seguir garantizando condiciones dignas para animales en condición de vulnerabilidad.

“Hoy estamos pasando por un momento muy difícil. Nos estamos quedando nuevamente sin comida. Cada granito, cada bulto y cada aporte significa pancitas llenas y tranquilidad para ellos”, escribió la fundación en sus redes sociales.

Desde la fundación señalan que todos los animales rescatados reciben atención veterinaria integral, que incluye esterilización, vacunación, desparasitación, identificación con microchip y los tratamientos necesarios para asegurar su recuperación y calidad de vida, mientras esperan ser adoptados por familias responsables y comprometidas de por vida.

En medio de la dificultad, un gesto solidario se convirtió en un mensaje de esperanza. Una persona escribió a la cuenta de Instagram de la fundación para anunciar una donación acompañada de un mensaje que conmovió a los voluntarios. El donante dijo que su aporte era pequeño, pero hecho con amor, y que aunque actualmente se encontraba sin trabajo, ayudaría más cuando su situación mejorara.

“En momentos como estos, donde la ayuda es tan necesaria, gestos así nos permiten seguir cuidando a quienes no tienen voz”, expresó la fundación en sus rede sociales.

La Fundación Tepa reiteró el llamado a la ciudadanía para apoyar con donaciones de alimento o aportes económicos, coordinables por mensaje directo en sus redes sociales. Para quienes no pueden donar, compartir la información también es una forma de ayudar a que más personas conozcan la situación y se sumen a la causa.

Para conocer los canales de donación, consulte la información publicada en el Instagram de @fundacion_tepa.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

