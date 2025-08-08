Apenas quince o veinte minutos después de nacer, el potro ya puede ponerse en pie y, en menos de una hora, comienza a caminar. Foto: AFP - FREDRIK LERNERYD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el extenso universo de la fauna africana, la cebra es uno de los animales más reconocibles gracias a su característico pelaje a rayas. Sin embargo, más allá de su apariencia, existe una curiosidad que no todos conocen: ¿cómo se llama la cría de una cebra? Aunque la respuesta pueda parecer sencilla, encierra matices interesantes que nos invitan a mirar más de cerca la biología y el comportamiento de esta especie.

La cría de una cebra se llama potro. Este término no es exclusivo de las cebras: también se emplea para referirse a las crías de otros équidos, como los caballos y los burros. La elección de esta palabra responde a la clasificación zoológica de la cebra, que pertenece a la familia Equidae y al género Equus, compartiendo parentesco directo con los caballos domésticos. En consecuencia, su terminología en las etapas de crecimiento es similar.

Un potro de cebra llega al mundo tras un periodo de gestación que dura aproximadamente 12 a 13 meses. Al nacer, presenta un pelaje con rayas de color marrón y blanco, más suaves que las de los adultos. Con el tiempo, esas franjas oscuras se tornan negras, dando lugar al patrón característico que actúa como camuflaje en la sabana. Este mecanismo visual no solo le ayuda a confundirse con la manada, sino que también dificulta que los depredadores enfoquen su atención en un solo individuo.

A diferencia de muchas especies, las crías de cebra son sorprendentemente precoces. Apenas quince o veinte minutos después de nacer, el potro ya puede ponerse en pie y, en menos de una hora, comienza a caminar. Esta rapidez es una estrategia de supervivencia: en un entorno donde leones, hienas y otros carnívoros acechan, la capacidad de seguir a la madre y a la manada desde el primer día puede marcar la diferencia entre vivir o morir.

Durante los primeros meses, el potro depende casi por completo de la leche materna, que le proporciona los nutrientes necesarios para su desarrollo. Sin embargo, a partir de las seis semanas empieza a probar pasto, aunque seguirá amamantando hasta cumplir cerca de un año. En ese tiempo, la madre mantiene un vínculo estrecho con su cría, reconociéndola por el olor, el sonido y el patrón único de sus rayas.

Las cebras son animales sociales que viven en grupos llamados harenes, formados por un macho dominante, varias hembras y sus crías. El potro crece en este entorno protegido, donde no solo recibe cuidados de su madre, sino también del resto del grupo, que actúa como una comunidad vigilante. Si un depredador se acerca, los adultos se organizan para proteger a las crías, colocándolas en el centro mientras enfrentan la amenaza con patadas y movimientos coordinados.

El papel de las crías en la dinámica de la manada es esencial para la continuidad de la especie. Un potro sano y bien alimentado tiene mayores probabilidades de alcanzar la madurez, integrarse plenamente en el grupo y, eventualmente, contribuir a la reproducción. No obstante, el camino hasta la adultez no está exento de peligros: la depredación, las sequías y la pérdida de hábitat debido a la actividad humana son amenazas constantes.

Saber que la cría de una cebra se llama potro no es solo un dato lingüístico; es también una puerta de entrada para comprender la relación entre el lenguaje y la biología. Los términos que usamos para nombrar a los animales reflejan su historia evolutiva, sus vínculos con otras especies y, en cierto modo, nuestra manera de relacionarnos con el mundo natural.

En un tiempo en el que la conservación de la fauna africana enfrenta desafíos crecientes, conocer y valorar la vida de especies como la cebra es un paso necesario. Cada potro que nace en las llanuras es una promesa de continuidad, un recordatorio de que la naturaleza sigue su curso a pesar de las amenazas. Y, aunque la respuesta a la pregunta inicial pueda darse en una sola palabra, el significado que encierra va mucho más allá.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱