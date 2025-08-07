La historia de Rose, la perrita que superó el abandono y encontró su hogar ideal

Rose fue adoptada nuevamente, esta vez por una persona dispuesta a brindarle paciencia y un entorno estable. Foto: Aurora Animal Care & Control

Una peluda llamada Rose fue entregada por su dueño al refugio Aurora Animal Care and Control, en Illinois, porque la familia era alérgica y no tenía tiempo para cuidarla. Según explicó a Newsweek Kameron DeBoer, gerente de control animal del centro, no se sabe mucho sobre su vida anterior, pero siempre fue cariñosa, obediente y un poco tímida.

Esa timidez complicó su adaptación al bullicio del refugio. “Le fue muy difícil adaptarse a la vida en una perrera. Le gusta relajarse, explorar y observar lo que ocurre a su alrededor”, contó DeBoer. Estudios señalan que los perros que ingresan a refugios pueden tener hasta tres veces más niveles de cortisol, la hormona del estrés, que los que viven en hogares.

Tras un tiempo, Rose fue adoptada y parecía que al fin tendría el hogar definitivo que merecía. Sin embargo, poco después fue devuelta porque, según sus adoptantes, no se llevaba bien con el perro de la casa. El personal se sorprendió, pues siempre la habían visto comportarse de forma pacífica con otros animales.

La experiencia la afectó: “En su primera estadía se mantuvo fuerte, pero después de ser devuelta se deprimió mucho”, dijo DeBoer. Para ayudarla, le ofrecieron espacios tranquilos y tiempo individual. Aun así, temían que su carácter reservado dificultara otra adopción.

“Los perros tímidos tardan en crear una conexión y muchos adoptantes creen que no los quieren, cuando solo necesitan más tiempo”, explicó la gerente. Un estudio publicado en Applied Animal Behaviour Science indica que las interacciones entre visitantes y perros en refugios suelen durar en promedio apenas ocho minutos, lo que limita las posibilidades de conocer a fondo al animal.

Finalmente, Rose fue adoptada nuevamente, esta vez por una persona dispuesta a brindarle paciencia y un entorno estable. “Ella prospera con una rutina y estímulo tranquilo. No es alborotada, solo quiere un lugar para relajarse y disfrutar de la vida, y eso es exactamente lo que encontró”, celebró DeBoer.

