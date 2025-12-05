Amanda salió de su casa y se perdió: su familia la encontró, pero la abandonó

Amanda, perrita abandonada en Guasca. Foto: fundacionkenovycolombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Amanda llegó a un local de Guasca temblando de hambre y de sed. Su cuerpo, delgado y sin fuerzas, contaba una historia dolorosa: una perrita que había tenido hogar, pero estaba completamente sola.

Quien la encontró dio aviso, y el caso fue reportado a la Fundación Kenovy Colombia, una organización con sede en Armenia, Quindío, que decidió dar a conocer la historia para visibilizar la situación de Amanda y generar conciencia sobre el abandono animal.

¿Qué pasó con Amanda?

Durante ocho días Amanda fue cuidada con dedicación: tuvo comida, agua y un lugar seguro donde descansar. Nadie preguntó por ella. Pensaron que no tenía familia, aunque su comportamiento demostraba lo contrario. “Se nota que es de casa”, escribieron. Era dulce, obediente, amorosa; buscaba caricias más que alimento.

Pasaron los días, hasta que una noche, cerca de las once, mientras quien la cuidaba viajaba hacia Armenia, recibió una llamada.

“Me contaron que ustedes tienen a mi perrita”, dijo una mujer.

Le recomendamos: Murió Cruzberto, el gatico “paramédico” viral de la Cruz Roja, tras ser atropellado

Pidieron una foto para confirmar, y al verla no hubo duda: era Amanda. La emoción fue inmediata. Le contaron que estaba bien, en un hogar temporal, protegida, con comida y cuidados, y le propusieron encontrarse unos días después, cuando regresaran del viaje.

Antes de terminar la llamada, le comentaron lo evidente: Amanda estaba muy flaca. La mujer respondió que “ella se escapa, se va para el pueblo”, pero algo en su respuesta no terminaba de encajar. Por eso le aclararon:

“Cuando regrese nos vemos. Mis empleados no están autorizados para recibir visitas ni atender al público. Hablamos en persona y charlamos”.

La llamada terminó. Y después de eso, nunca más. La mujer no volvió a comunicarse, no preguntó por Amanda, no mostró interés. Aun así, seguía publicando en Facebook que su perrita estaba perdida, sabiendo que estaba a salvo.

Puede leer: Familia se muda y deja a su perrita de 10 años abandonada en casa: ahora es famosa

Pasaron los días, luego las semanas, y más tarde los meses. Amanda siguió esperando. Quien contó su historia lo resumió con una verdad que duele:

“Uno por ellos hace hasta lo imposible. Si mi perrita se pierde y sé dónde está, no espero: voy, insisto, pregunto todos los días. Alguna vaina uno hace por su perrito, si realmente uno lo ama”.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱