Así ha sido la recuperación de Winston, perrito desnutrido que apenas podía caminar

Un video que narra la historia de Winston se viralizó en TikTok, acumulando cientos de miles de visualizaciones. Foto: TikTok/@crook_lock

La historia de Winston, un perro callejero que sobrevivió durante años en una zona industrial de Catar, ha conmovido a miles de personas en redes sociales, convirtiéndose en un ejemplo del impacto que puede tener el rescate y la adopción de animales abandonados.

Louisa Crook, una mujer de 44 años que en ese momento residía en Catar, encontró al animal en condiciones críticas: extremadamente delgado, con una pata deformada y evidentes signos de abandono prolongado. Consciente de que el perro necesitaba atención veterinaria urgente, decidió emprender una intensa búsqueda para rescatarlo.

La tarea no fue sencilla. Winston era un perro sumamente desconfiado y lograba evadir constantemente los intentos de captura. Crook dedicó aproximadamente dos meses a ganarse su confianza, logrando finalmente rescatarlo en abril de 2019.

Según relató, trabajadores del sector industrial afirmaron que el animal llevaba cerca de ocho años sobreviviendo en el lugar, enfrentando temperaturas extremas, escaso refugio y dificultades para conseguir alimento.

Tras el rescate, el estado de salud del perro generó gran preocupación. Winston presentaba desnutrición severa, una infección cutánea grave y múltiples problemas ortopédicos. Una de sus patas delanteras estaba notablemente deformada, mientras que una lesión en la rodilla trasera, probablemente causada por un atropello cuando era cachorro, le provocaba intenso dolor.

Debido a la antigüedad de la lesión, los especialistas descartaron la cirugía y optaron por un tratamiento paliativo con medicamentos.

Inicialmente, Crook temía que Winston solo pudiera vivir unas semanas más, por lo que consideró que su rescate sería únicamente para brindarle bienestar en sus últimos días. Sin embargo, la fortaleza física y emocional del animal sorprendió a todos.

La mujer decidió cuidarlo día a día, dedicando meses a tratar sus infecciones mediante antibióticos, baños medicados y cuidados especializados.

La adaptación de Winston fue lenta. Aunque desarrolló un vínculo de confianza con Crook y su esposo, mantuvo un carácter reservado y vigilante, propio de su vida en la calle. Con el tiempo, estableció una rutina tranquila que incluía descansar en el sofá, tomar el sol y realizar paseos suaves, los cuales abandonó posteriormente debido al deterioro de su salud.

En 2024, la condición del perro empeoró considerablemente y su dolor aumentó. El 8 de marzo, Crook tomó la difícil decisión de practicarle la eutanasia, el mismo día en que también se despidió de su gata rescatada, Tilly, con quien Winston mantenía un fuerte vínculo. Ambos animales atravesaban un deterioro irreversible, por lo que su dueña consideró que lo más humano era permitirles partir en paz.

Aunque en un principio creyó que compartiría poco tiempo con el perro, Crook convivió con Winston durante cinco años, experiencia que describió como profundamente significativa. Actualmente, la mujer vive en Sudáfrica junto a cinco perros y tres gatos rescatados.

Crook suele compartir en redes sociales sus experiencias en el rescate animal. Un video que narra la historia de Winston se viralizó en TikTok, acumulando cientos de miles de visualizaciones y generando un amplio debate sobre la adopción de animales mayores o con necesidades especiales.

La rescatista espera que el caso motive a más personas a considerar la adopción o el acogimiento temporal de animales abandonados. Según afirma, muchos perros son ignorados debido a su edad o condición física, pese a que pueden convertirse en compañeros leales y transformadores para quienes deciden brindarles una segunda oportunidad.

