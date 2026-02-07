Pontificio, el gato que se graduó con honores de una universidad de Medellín: “gracias”

Este tipo de iniciativas refleja una tendencia creciente en instituciones educativas y organizaciones que promueven el bienestar animal y la adopción responsable. Foto: UPB

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) compartió recientemente, a través de sus redes sociales, un mensaje conmemorativo en honor a “Pontificio”, un gatito que durante un tiempo hizo parte de la cotidianidad del campus y que ahora cuenta con un hogar.

Como gesto simbólico, la institución elaboró un carné estudiantil a su nombre, resaltando el vínculo afectivo que se construyó entre la comunidad universitaria y el animal.

Según la publicación, la entrega del carné representa una forma de reconocer la presencia del felino dentro del denominado #EcoCampusUPB, espacio que promueve el respeto por el entorno y la convivencia con la biodiversidad.

En el documento simbólico, la universidad señaló que Pontificio pertenece a la “facultad de ciencias de la siesta y el ronroneo”, cuya ocupación figura como “acompañante de siestas y experto en mimos”. Además, el reconocimiento destaca que fue “graduado por amor incondicional”, expresiones que reflejan el carácter afectivo del homenaje.

En el mensaje institucional, la universidad expresó que, aunque el gato ya no reside en el campus, su lugar dentro de la comunidad permanece como parte de su historia reciente.

Este tipo de iniciativas refleja una tendencia creciente en instituciones educativas y organizaciones que promueven el bienestar animal y la adopción responsable.

Cuando entidades de gran alcance desarrollan acciones simbólicas o pedagógicas relacionadas con la protección de animales, contribuyen a generar conciencia social sobre el cuidado, respeto y responsabilidad frente a las mascotas, especialmente aquellas que en algún momento han sido abandonadas o han vivido en espacios públicos.

Asimismo, el reconocimiento a animales que forman parte de entornos universitarios suele fortalecer el sentido de pertenencia dentro de la comunidad académica, al tiempo que impulsa valores como la empatía, el cuidado del medio ambiente y la convivencia respetuosa entre humanos y otras especies.

Con este gesto, la UPB destacó la importancia del bienestar animal dentro de su cultura institucional y reiteró el valor de las relaciones afectivas que pueden surgir entre los integrantes de la comunidad universitaria y los animales que habitan o transitan por sus espacios.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱