Conozca la propuesta de CruzPet: medicamentos, higiene y accesorios para perros y gatos

Cruz Verde dio un nuevo paso en la ampliación de sus servicios al abrir en Bogotá la primera tienda CruzPet, un espacio dedicado exclusivamente al bienestar de perros y gatos.

La propuesta reúne en un solo lugar medicamentos veterinarios, suplementos, productos de higiene y una variedad de accesorios dirigidos a los cuidadores de mascotas.

Julio César Martínez, presidente de Cruz Verde Colombia, destacó que esta iniciativa responde a la creciente presencia de animales de compañía en los hogares del país. Según explicó, la marca busca extender su experiencia en el sector farmacéutico hacia el mundo pet.

“Las mascotas se han convertido en parte esencial de las familias, por eso queremos ofrecer soluciones más completas y especializadas para su cuidado”, afirmó.

El directivo añadió que CruzPet contará con un portafolio diverso de productos con propiedades funcionales, orientado a atender las necesidades de distintas razas y edades, desde la nutrición hasta el entretenimiento.

La sede abrió sus puertas en la calle 127 con carrera 17A, donde un equipo especializado asesora a los visitantes en la elección de alimentos, tratamientos y demás artículos para sus animales. Además, quienes ya estén afiliados a Cruz Verde podrán disfrutar de los beneficios de CruzPet sin realizar un proceso adicional.

La compañía proyecta expandir este nuevo formato con más puntos en Bogotá y Medellín en 2026.

