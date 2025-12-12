Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Conozca la propuesta de CruzPet: medicamentos, higiene y accesorios para perros y gatos

Quienes ya estén afiliados a Cruz Verde podrán disfrutar de los beneficios de CruzPet sin realizar un proceso adicional.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
12 de diciembre de 2025 - 03:30 p. m.
La primera sede abrió sus puertas en la calle 127 con carrera 17A, donde un equipo especializado asesora a los visitantes.
La primera sede abrió sus puertas en la calle 127 con carrera 17A, donde un equipo especializado asesora a los visitantes.
Foto: Freepik
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Cruz Verde dio un nuevo paso en la ampliación de sus servicios al abrir en Bogotá la primera tienda CruzPet, un espacio dedicado exclusivamente al bienestar de perros y gatos.

La propuesta reúne en un solo lugar medicamentos veterinarios, suplementos, productos de higiene y una variedad de accesorios dirigidos a los cuidadores de mascotas.

Vínculos relacionados

Estos fueron los nombres de perros más populares en 2025: ¿Está el de su mascota?
Cielos en Calma: el proyecto que busca prohibir la pólvora para proteger a los animales
Planes decembrinos en Bogotá: llega la Carrera de Navidad para amantes de los animales

Julio César Martínez, presidente de Cruz Verde Colombia, destacó que esta iniciativa responde a la creciente presencia de animales de compañía en los hogares del país. Según explicó, la marca busca extender su experiencia en el sector farmacéutico hacia el mundo pet.

“Las mascotas se han convertido en parte esencial de las familias, por eso queremos ofrecer soluciones más completas y especializadas para su cuidado”, afirmó.

El directivo añadió que CruzPet contará con un portafolio diverso de productos con propiedades funcionales, orientado a atender las necesidades de distintas razas y edades, desde la nutrición hasta el entretenimiento.

La sede abrió sus puertas en la calle 127 con carrera 17A, donde un equipo especializado asesora a los visitantes en la elección de alimentos, tratamientos y demás artículos para sus animales. Además, quienes ya estén afiliados a Cruz Verde podrán disfrutar de los beneficios de CruzPet sin realizar un proceso adicional.

La compañía proyecta expandir este nuevo formato con más puntos en Bogotá y Medellín en 2026.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Gatos

Cruz verde

Veterinaria

Droguería

Alimento

Afiliados

Beneficios

Accesorios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.