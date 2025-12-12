Estos fueron los nombres de perros más populares en 2025: ¿Está el de su mascota?

Los nombres inspirados en artistas como Billie Eilish y Mora se dispararon en popularidad este 2025. Foto: Pexels

Elegir cómo se llamará un perro no es una decisión menor. Ese nombre será parte de su identidad, una palabra que escuchará todos los días y que, de alguna manera, dice tanto de él como de su familia humana.

Y como pasa con la moda o la música, también hay tendencias que cambian con el tiempo: nombres que nacen, otros que regresan y algunos que nunca pasan de moda.

En 2025, los listados internacionales confirman que los nombres de perros reflejan tanto nuestras emociones como la cultura del momento. Desde los clásicos que nunca mueren —como Max o Luna— hasta los que marcan nuevas generaciones —como Shiva, Momo o Ziggy—, el mundo canino también tiene su propio ranking de popularidad.

Los nombres más populares del año

De acuerdo con el informe Top Pet Names 2025 de Rover.com, en España están optando por nombres que combinan energía, dulzura y un toque místico.

En el ranking general, Shiva encabeza la lista como el nombre más popular del año, seguida por Momo, Candela, Gina y Skye. Cierran el top 10 Sam, Ziggy, Deva, Maui y un empate entre Lupo y Tor.

Según Rover, estos nombres reflejan “personalidades fuertes, luminosas y con un aire internacional”, una tendencia creciente entre quienes ven en sus mascotas una extensión de su propio estilo de vida.

El estudio, basado en una base de datos de más de un millón de perros registrados en España, también encontró que las fuentes de inspiración más populares provienen del deporte, la comida y la música.

En el ámbito deportivo, los nombres Carlitos, Leo, Messi y Ricky lideran las preferencias, impulsados por figuras como Carlos Alcaraz y el argentino Lionel Messi.

Y si de originalidad se trata, la comida también marca tendencia: Natilla, Rosquilla, Tonic, Sherry, Pan, Vainilla, Croqueta y Manchego se consolidaron como opciones divertidas y muy españolas.

Muy musicales

La música es otra gran fuente de inspiración. Rover registró un crecimiento en nombres como Morocho, que se disparó un 227% en alusión al grupo español del mismo nombre.

También destaca Billy, homenaje a Billie Eilish, y Mora, reflejo de la influencia del reggaetón.

En cambio, Selena, Taylor, Lenny, Justin o Duki bajaron ligeramente, aunque siguen presentes en los hogares más melómanos.

La incorporación de Melody, cantante española que participó en Eurovisión, confirma que las tendencias musicales también se trasladan al mundo de las mascotas.

Tendencias en Norteamérica

En Estados Unidos, la American Kennel Club (AKC) publicó su listado anual con los nombres más usados entre perros de raza pura y mestizos.

Entre las hembras, los favoritos fueron Luna, Bella, Margarita, Lucy y Rubí, seguidos por Willow, Maggie, Penny, Nova y Sadie.

Para los machos, los nombres más comunes fueron Máximo, Hank, Teddy, Cooper, Gus, Bear, Duque, Maverick, Charlie y Finn.

Según la AKC, las tendencias suelen reflejar fenómenos culturales del momento: series, películas, música y hasta eventos deportivos.

En Colombia, los clásicos siguen ladrando fuerte

Estas tendencias internacionales también han tenido eco en Colombia, donde los nombres modernos conviven con los de siempre.

De acuerdo con la marca Ringo, entre los nombres más comunes para perros machos destacan Max, Rocky, Toby, Bruno y Simón, mientras que nombres más originales como Milo, Chispa, Pipo, Zeus o Thor ganan terreno entre los más jóvenes.

Para las perritas, siguen reinando Luna, Lola, Kira, Nina y Sasha, junto a opciones dulces como Nala, Mía, Coco, Lila y Pepa.

También crece la inspiración natural con nombres como Nube, Sol, Brisa, Estrella y Canela.

Lo que viene para 2026

De acuerdo con las proyecciones de Rover, 2026 podría traer nombres inspirados en el cine y el universo digital, con influencias de Avatar o Inside Out 2, así como guiños a redes sociales, videojuegos y el Mundial de Norteamérica 2026.

También se espera un auge de nombres con raíces culturales o mitológicas, reflejando el interés por lo espiritual y lo ancestral.

