Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Planes decembrinos en Bogotá: llega la Carrera de Navidad para amantes de los animales

Quienes se inscriban recibirán un kit con camiseta, bufanda navideña, hidratación y acceso a actividades guiadas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
11 de diciembre de 2025 - 04:30 p. m.
Perros y cuidadores también podrán acceder a servicios básicos de bienestar animal, como corte de uñas y limpieza de oídos, además de una inducción en primeros auxilios veterinarios. EFE/ Matias Martin Campaya
Perros y cuidadores también podrán acceder a servicios básicos de bienestar animal, como corte de uñas y limpieza de oídos, además de una inducción en primeros auxilios veterinarios. EFE/ Matias Martin Campaya
Foto: EFE - MATIAS MARTIN CAMPAYA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bogotá celebrará una jornada deportiva y afectuosa el próximo 14 de diciembre con la segunda Carrera de Navidad, un encuentro que J Joy Mascotas organiza para exaltar la relación entre los animales de compañía y sus familias.

El evento, que tendrá lugar desde las 6:30 a. m. en el Centro Comercial Bima, busca instalarse como una tradición decembrina para los hogares que comparten su vida con “peluditos”.

Vínculos relacionados

Estas son las recomendaciones de una aerolínea para viajar con mascotas en Navidad
¿Cómo quitar el pelo de tu mascota del carro? Guía fácil y efectiva
Perrita embarazada es rescatada en Soacha y requiere apoyo urgente para su recuperación

La actividad ofrecerá dos modalidades: una caminata de 2,5 kilómetros y una carrera de 5 kilómetros. Más que medir tiempos o llegar primero, la iniciativa invita a agradecer y reconocer el lazo emocional que une a las personas con sus mascotas, vínculo que se fortalece en lo cotidiano y se hace especialmente visible en estas fechas.

La jornada está pensada para que cada familia disfrute a su ritmo. Quienes se inscriban recibirán un kit con camiseta, bufanda navideña, hidratación y acceso a actividades guiadas.

Perros y cuidadores también podrán acceder a servicios básicos de bienestar animal, como corte de uñas y limpieza de oídos, además de una inducción en primeros auxilios veterinarios.

La organización ofrecerá además fotografía instantánea para registrar el momento y premiaciones que celebrarán no solo el esfuerzo, sino la complicidad que se construye en el camino.

Según los promotores, el objetivo es rendir tributo a la compañía y al apoyo emocional que los animales brindan a miles de familias en la ciudad.

El recorrido contará con señalización especial para garantizar seguridad y comodidad tanto para las personas como para los perros. La dinámica invita a avanzar sin prisa, hacer pausas cuando sea necesario y permitir que las mascotas exploren el entorno de manera tranquila.

Las inscripciones ya están disponibles a través de las redes sociales de @jjoymascotas para quienes deseen vivir una Navidad diferente, marcada por el movimiento, la compañía y las huellas que unen a humanos y animales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Gatos

Carrera

Bienestar

Organización

Running

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.