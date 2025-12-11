Planes decembrinos en Bogotá: llega la Carrera de Navidad para amantes de los animales

Perros y cuidadores también podrán acceder a servicios básicos de bienestar animal, como corte de uñas y limpieza de oídos, además de una inducción en primeros auxilios veterinarios. EFE/ Matias Martin Campaya Foto: EFE - MATIAS MARTIN CAMPAYA

Bogotá celebrará una jornada deportiva y afectuosa el próximo 14 de diciembre con la segunda Carrera de Navidad, un encuentro que J Joy Mascotas organiza para exaltar la relación entre los animales de compañía y sus familias.

El evento, que tendrá lugar desde las 6:30 a. m. en el Centro Comercial Bima, busca instalarse como una tradición decembrina para los hogares que comparten su vida con “peluditos”.

La actividad ofrecerá dos modalidades: una caminata de 2,5 kilómetros y una carrera de 5 kilómetros. Más que medir tiempos o llegar primero, la iniciativa invita a agradecer y reconocer el lazo emocional que une a las personas con sus mascotas, vínculo que se fortalece en lo cotidiano y se hace especialmente visible en estas fechas.

La jornada está pensada para que cada familia disfrute a su ritmo. Quienes se inscriban recibirán un kit con camiseta, bufanda navideña, hidratación y acceso a actividades guiadas.

La organización ofrecerá además fotografía instantánea para registrar el momento y premiaciones que celebrarán no solo el esfuerzo, sino la complicidad que se construye en el camino.

Según los promotores, el objetivo es rendir tributo a la compañía y al apoyo emocional que los animales brindan a miles de familias en la ciudad.

El recorrido contará con señalización especial para garantizar seguridad y comodidad tanto para las personas como para los perros. La dinámica invita a avanzar sin prisa, hacer pausas cuando sea necesario y permitir que las mascotas exploren el entorno de manera tranquila.

Las inscripciones ya están disponibles a través de las redes sociales de @jjoymascotas para quienes deseen vivir una Navidad diferente, marcada por el movimiento, la compañía y las huellas que unen a humanos y animales.

