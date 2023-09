Córdoba: tigrillo atropellado en Ciénaga de Oro fue rescatado por la Policía

Las autoridades esperan devolver al felino a su hábitat natural cuando se recupere. Foto: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS

El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, en Córdoba, logró rescatar a un tigrillo que había sido atropellado por un carro cerca a la vereda Canta Gallo, perteneciente al Municipio de Ciénaga de Oro. El rescate, según las autoridades, se dio gracias a una llamada de la ciudadanía recibida a través de la línea de emergencia 123.

De acuerdo con los uniformados, el animal fue encontrado con lesiones en sus extremidades y en el cuello, por lo que fue trasladado a las instalaciones del Centro de Atención Veterinaria y Conservación de la Fauna Silvestre (CAV-CVS), donde se le brindó atención médica veterinaria especializada. El objetivo principal es garantizar su pronta recuperación para poder devolverlo a su hábitat natural.

“La Policía Metropolitana de Montería agradece la colaboración de la comunidad y reafirma su compromiso con la protección de la fauna silvestre y el medio ambiente. Recordamos a la ciudadanía la importancia de reportar de inmediato cualquier incidente que involucre la vida de la fauna local, para poder actuar de manera oportuna y preservar nuestro entorno natural”, informaron las autoridades a través de un comunicado.

El tigrillo o leopardo tigre (leopardus pardalis) es el más grande de los pequeños felinos manchados de América. Su pelaje es corto y liso, de color amarillo o amarillo rojizo y tiene franjas paralelas y arosetadas alargadas con bordes negros en el cuerpo. Tiene una mancha blanca en cada oreja y líneas de color negro. Reside desde las selvas tropicales húmedas, matorrales secos y espinosos, sabanas, ciénagas y pantanos, y los manglares en el Caribe.

Entre las principales amenazas se encuentran la fragmentación de los bosques, el atropellamiento en carreteras, la cacería para el comercio ilegal de su piel y las afectaciones de los moradores de áreas rurales por considerarlo un peligro para animales domésticos.

Los animales silvestres son aquellas que, a diferencia de especies como perros, gatos o conejos, no sufrieron un proceso de domesticación y no dependen del humano para sobrevivir. “Pueden alimentarse y refugiarse de forma independiente. La palabra silvestre se refiere a que viven en el medio natural”, explica Luz Rodríguez, veterinaria de fauna silvestre y líder de proyectos de biodiversidad de la Universidad CES de Medellín.

La veterinaria en fauna silvestre considera que lo más importante para la ciudadanía es no asustarse ni impresionarse si ven iguanas, monos u otros animales en el entorno. “Ellos están con nosotros. Que no los veamos no quiere decir que no existan. El punto es saber cuándo intervenir. No es lo mismo ver una zarigüeya pasando que verla inconsciente. Solo debemos intervenir si están en un estado de vulnerabilidad”, explica Rodríguez.

En caso de encontrarse con un animal silvestre, la experta recomienda comunicarse con las autoridades ambientales. “Cada región del país tiene una de ellas, en Antioquia está la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. En el país tenemos a Codechocó o Corpoamazonía”, agrega.

Para ello, es necesario dirigirse a la página de Internet de su autoridad ambiental respectiva. “Es importante que ellos se encarguen. Hay personas que se llevan al animal a su casa, pero esto genera más daño que beneficio”, afirma Rodríguez.

Del mismo modo, es necesario mantener la calma. “Haga mucho silencio. Los animales silvestres tienen los sentidos bastante agudos, por lo que gritar puede empeorar las cosas. Evite al máximo el contacto con el animal, porque las personas pueden terminar siendo atacadas”, finaliza Rodríguez.

