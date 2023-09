(Video) ¡Buenas noticias! Rescatan a gatito que fue golpeado en Bucaramanga

Las autoridades investigan si el gato habría sido víctima de diferentes maltratos por parte de sus cuidadores. Foto: @JCardenasRey

En redes sociales circula un video donde se observa cómo un hombre en el patio de su apartamento, ubicado en el primer piso del barrio Sotomayor, golpea en repetidas ocasiones a un gato. Este contenido generó rechazo en la comunidad y en las organizaciones defensoras de los animales.

“Si no va a entender que los animales sienten, pero que no dejan de comportarse como animales, es mejor no tenerlos en viviendas y menos en apartamentos. Este sujeto le pega puños a un animal indefenso, es un serio caso de maltrato animal que debe ser investigado por la Fiscalía”, señaló una persona que compartió el video en redes sociales.

Ante el caso y el llamado de la misma comunidad, el Escuadrón de Protección Animal de Bucaramanga, conformado por la Policía Metropolitana, la Inspección de Policía de la Secretaría del Interior y un médico veterinario de la Secretaría de Salud y Ambiente Municipal, lograron el rescate del gatito.

Por su parte, el alcalde de la ciudad señaló que iniciaría el debido proceso en contra de la persona que lastimaba al animal. “Tras denuncias de este repudiable caso de agresión hacia un gatito de ocho meses, solicité a la Policía de Bucaramanga que inicie un proceso policivo contra el presunto agresor. También, se analizará si el gato será dado en adopción”, dijo Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, a través de X.

Sobre el estado del animal, Andrés Bermúdez, Médico Veterinario de la unidad de Bienestar Animal, comentó que al llegar al lugar en el que vivía el animal con su presunto abusador, el gatito se veía nervioso e incómodo. Sin embargo, que al revisarlo su peso era adecuado para su edad, que no tenía fracturas ni hematomas o lesiones significativas.

“Aun así, fue llevado a la Unidad y Bienestar Animal para hacerle exámenes específicos y determinar el grado de lesión. Con respecto a lo legal, la inspección tomarán las decisiones pertinentes y colocarán las medidas necesarias basadas en la normatividad vigente”, concluyó Bermúdez.

En un video se registró cuando un campero rojo arrastraba a un perro que ya había muerto. Esto, en una carretera de Barbosa, Santander. Quien iba filmando, indignado, se dirigió al conductor del vehículo y le comentó que ese no era el debido actuar con los animales.

“Jefe, eso no se hace con los perros, porque lo tiene que arrastrar así”, le reclamó el hombre al conductor del carro rojo. A pesar de las quejas, las personas que iban en la camioneta ignoraron la situación y siguieron su recorrido con el animal amarrado con un lazo en la parte trasera del carro.

Ante el indignante caso, los defensores de los derechos de los animales solicitaron al Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) que investigue a los responsables y que se analice la posibilidad de empezar un proceso judicial. Lo anterior, debido a que no se sabe si el perro realmente estaba muerto antes de ser amarrado.

