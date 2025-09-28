¿Cuántas horas al día duerme un loro?

Los loros, al igual que la mayoría de las aves, requieren de un descanso prolongado y de calidad. Foto: Fundación Loros

Cuando se habla de los loros, muchas personas suelen imaginar a un ave simpática, colorida y con la sorprendente habilidad de imitar palabras humanas. Sin embargo, detrás de esa imagen popular existe un animal complejo, con necesidades específicas que distan mucho de lo que se suele pensar. Uno de los aspectos más importantes para comprender a estas aves es su descanso.

Los loros, al igual que la mayoría de las aves, requieren de un descanso prolongado y de calidad. Diversos especialistas en etología y veterinaria coinciden en que estas aves necesitan entre 10 y 12 horas de sueño diario. A diferencia de los seres humanos, que organizan su vida en torno a actividades diurnas y nocturnas, los loros dependen directamente de los ciclos naturales de luz y oscuridad. En su hábitat, el amanecer marca el inicio de sus actividades, mientras que el anochecer señala la hora de retirarse a descansar.

La importancia de ese descanso no debe subestimarse. Durante el sueño, los loros regulan su metabolismo, refuerzan su sistema inmunológico y consolidan sus aprendizajes diarios, entre ellos la memoria de sonidos y vocalizaciones. Un loro privado de sueño puede presentar cambios drásticos de comportamiento: se vuelve irritable, agresivo o, en el caso contrario, apático y retraído. Además, su sistema de defensas se debilita, haciéndolo más propenso a enfermedades.

Los loros son animales silvestres, con hábitos y comportamientos que no se ajustan fácilmente a la vida en un hogar humano. La falta de un ambiente natural donde puedan respetar sus ciclos de luz, interactuar con su bandada y desenvolverse en libertad suele provocarles estrés crónico. Aunque una persona procure cubrir sus necesidades, difícilmente podrá replicar las condiciones naturales en las que el ave prospera.

Un aspecto interesante es la manera en que los loros duermen. A diferencia de los mamíferos, no buscan recostarse, sino que se aferran firmemente a las ramas con sus patas, gracias a un mecanismo de bloqueo natural en sus tendones. Así pueden permanecer seguros mientras descansan, incluso en lo alto de los árboles. Durante la noche, suelen dormir en grupo, lo que les brinda protección frente a depredadores y refuerza sus vínculos sociales. Este comportamiento colectivo es imposible de reproducir en un entorno doméstico, donde suelen estar aislados o en contacto únicamente con humanos.

Las investigaciones sobre el sueño en loros también revelan que estas aves alternan entre fases de descanso ligero y profundo. Aunque no se ha demostrado que tengan un sueño tan complejo como el de los humanos, se sabe que el descanso reparador resulta indispensable para mantener su agilidad mental y su capacidad de aprendizaje. Recordemos que los loros se encuentran entre las aves más inteligentes: son capaces de resolver problemas, reconocer patrones e incluso desarrollar cierta comprensión simbólica del lenguaje.

Al observar a los loros en libertad, queda claro que sus ritmos biológicos están en perfecta sintonía con la naturaleza. La salida del sol activa sus cantos y desplazamientos en busca de alimento, mientras que el crepúsculo los conduce nuevamente al reposo. Interrumpir este ciclo, como ocurre cuando se les mantiene en cautiverio con luces artificiales o ruido constante, afecta su bienestar de manera significativa.

Más importante aún es recordar que los loros no son animales domésticos. Su lugar está en la selva, en los bosques tropicales y en los paisajes abiertos que les ofrecen lo necesario para vivir en plenitud. Entender sus necesidades debería conducir a una mayor responsabilidad y respeto hacia su vida silvestre.

Así, la próxima vez que alguien se sorprenda por la cantidad de horas que duerme un loro, conviene recordar que esas horas son parte esencial de un ritmo natural que no puede ni debe interrumpirse. Y sobre todo, que el verdadero bienestar de estas aves se encuentra en libertad, no en una jaula.

