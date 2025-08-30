¿Cuánto vale un caballo frisón en pesos colombianos?

La esperanza de vida del caballo frisón oscila entre los 25 y 30 años. Foto: Getty Images - Kerrick

El caballo frisón es considerado una de las razas más bellas y admiradas del mundo. Originaria de la región de Frisia, en los Países Bajos, es la única raza equina autóctona de esta región y su linaje se remonta al rededor del 500 a. C., lo que la convierte en una de las más antiguas de Europa.

Históricamente, estos caballos fueron muy apreciados en su tierra natal por su versatilidad y fuerza: servían tanto en labores de guerra como en el trabajo agrícola y ganadero, consolidando así su importancia en la cultura ecuestre.

Características del caballo frisón:

El frisón destaca por su porte imponente y elegante. Según Experto Animal, entre sus principales rasgos se encuentran:

Cuerpo musculoso y robusto, con un peso que oscila entre los 600 y 900 kilogramos , aunque algunos ejemplares pueden llegar a una tonelada.

Altura de entre 1,60 y 1,70 metros a la cruz.

Crin y cola largas, tupidas y brillantes, que en ocasiones forman trenzas naturales.

Patas fuertes con mechones de pelo en la parte inferior.

Cabeza alargada y refinada, ojos grandes y expresivos, orejas pequeñas y puntiagudas.

Pelaje negro absoluto, aunque se aceptan tonalidades cercanas al azabache y pequeñas manchas blancas en la frente.

Más allá de su atractivo físico, el frisón es reconocido por su carácter. Su temperamento tranquilo, amigable y sociable, lo convierte en un caballo equilibrado y confiable. Estas cualidades lo hacen muy versátil: se utiliza en la doma clásica, en espectáculos ecuestres, en la enseñanza de la equitación e incluso en competencias, donde destaca por su inteligencia y rapidez de aprendizaje.

¿Cuánto puede llegar a costar un caballo frisón?

El valor de un frisón puede variar significativamente según factores como la edad, el linaje, el entrenamiento y si cuenta con pedigrí. Según el portal especializado Horse Wow, un caballo frisón de raza pura con certificado genealógico puede costar entre 19.900 y 47.900 dólares (aproximadamente entre 79 y 190 millones de pesos colombianos).

No obstante, también existen ejemplares con precios más variables: Por ejemplo, el portal señala que una yegua de mediana edad puede encontrarse desde 3.000 dólares, cerca de 12 millones de pesos; en el caso de los caballos castrados, estos pueden costar unos 6.000 dólares, aproximadamente 24 millones de pesos.

El frisón combina belleza, fuerza y un carácter noble, cualidades que lo han hecho destacar a lo largo de la historia. Hoy en día sigue siendo una de las razas más buscadas y admiradas del mundo ecuestre, tanto por su elegancia como por su versatilidad.

