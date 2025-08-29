Zamba fue rescatada en un shut de basuras y hoy busca una familia llena de amor

Zamba se entrega esterilizada, desparasitada y con las vacunas al día. Foto: Fundación Amor De 4 Patas

En marzo, Zamba llegó a la Fundación Amor de 4 Patas después de haber sido encontrada en condiciones alarmantes: estaba amarrada a un shut de basuras en el barrio Castilla, Bogotá, bajo la lluvia. Su estado era delicado, estaba visiblemente delgada y presentaba una fuerte dermatitis en el lomo.

La esperanza inicial fue poder reunirla con su familia, pues tenía un chip de identificación. Sin embargo, al verificar los datos, se descubrió que la dirección no existía, el número de teléfono estaba errado y el correo electrónico registrado era inválido. Así, las posibilidades de ubicar a sus dueños se cerraron por completo.

Desde entonces, Zamba se ha convertido en un símbolo de resiliencia. Es una perrita de tres años, negra, de tamaño mediano a grande, con un hocico blanco que muchos confunden con un signo de vejez, aunque no lo es. También tiene pequeñas manchas blancas en sus patas. A pesar de su apariencia imponente, es una perra tierna, amorosa y juguetona.

Su historia, sin embargo, refleja las huellas del maltrato. Tiene miedo a objetos como palos, manos levantadas o botellas, lo que demuestra el sufrimiento vivido. Además, enfrenta episodios de ansiedad por apego: teme ser abandonada de nuevo. Por esta razón, recibe acompañamiento etológico para trabajar en su confianza y en la manera de canalizar su energía.

Zamba disfruta correr y jugar, tiene un carácter activo y es territorial con sus pertenencias, pero está en proceso de aprendizaje. Aunque no tolera del todo a los gatos, con presentaciones adecuadas ha logrado convivir con uno en su hogar temporal. Eso sí, necesita de alguien paciente, dispuesto a entender sus tiempos y sus necesidades, y que la reciba con amor.

A pesar de su belleza y carisma, hasta ahora nadie ha llenado un formulario de adopción para ella. Incluso, participó en el concurso “Mi criollo más bello”, donde obtuvo el tercer lugar, pero esa visibilidad no se ha traducido en una familia definitiva.

Quienes deseen adoptarla pueden comunicarse al número (+57) 316 5363094 o a través de las redes sociales de la fundación Amor de 4 Patas.

Zamba espera por alguien que se convierta en su compañero de vida, alguien que le demuestre que nunca más será abandonada.

