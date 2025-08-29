Únase a las jornadas solidarias que beneficiarán a perros rescatados en Bogotá

Los interesados en sumarse al voluntariado o en realizar donaciones de alimento, ropa y elementos de apoyo para las rescatistas pueden comunicarse al número 3185910396. Foto: Camilo Jaramillo

El próximo sábado 30 de agosto y lunes 1 de septiembre, desde las 7:00 de la mañana, se llevarán a cabo dos jornadas de voluntariado en Ciudad Bolívar con el propósito de mejorar las condiciones de vida de casi 350 perros rescatados que habitan en las fundaciones Rescatando Callejeritos y Los Perros de la Montaña.

La iniciativa es liderada por Misión Kiara, proyecto social inspirado en la perrita Kiara, cuya historia motivó la creación de la Ley Kiara en Colombia, que fortalece la protección animal. Al esfuerzo se suman decenas de voluntarios de Bogotá, así como organizaciones del sector privado, entre ellas Ecopetrol y su brazo social, la Fundación GE (Fundación Gente Ecopetrol).

Los trabajos se concentrarán en la instalación de pisos y techos, con el fin de que los perros tengan espacios más dignos y no sufran durante la temporada de lluvias. Además, una de las fundaciones será dotada con energía solar, lo que permitirá contar con electricidad de manera sostenible.

Para el desarrollo de estas labores se dispondrá de cemento, grava, ladrillos, arena, tejas, amarras, maquinaria especializada y mano de obra calificada, complementada con el compromiso de los voluntarios.

Las jornadas no se limitan a las adecuaciones físicas. También se organizarán actividades de esparcimiento para los animales, como paseos, y se garantizará su alimentación durante los días de trabajo. La intención es que los perros no solo cuenten con mejores instalaciones, sino que disfruten de momentos de cuidado y afecto.

Según explicó Camilo Jaramillo, dueño de Kiara y líder de Misión Kiara, la convocatoria ha recibido una respuesta positiva de ciudadanos y rescatistas que entienden la importancia de trabajar en red. “La infraestructura es fundamental, pero también lo es el compromiso de la comunidad. Queremos que estos perros sientan que no están solos”, señaló.

Los interesados en sumarse al voluntariado o en realizar donaciones de alimento, ropa y elementos de apoyo para las rescatistas pueden comunicarse al número 3185910396.

Con este esfuerzo, las fundaciones Rescatando Callejeritos y Los Perros de la Montaña contarán con instalaciones más seguras y funcionales, lo que repercutirá directamente en el bienestar de los casi 350 perros que allí se albergan.

El mensaje es claro: mejorar las condiciones de los animales rescatados es una tarea que requiere solidaridad, compromiso y unión entre ciudadanos, voluntarios y empresas.

