En condiciones óptimas, muchas gallinas pueden vivir más de lo esperado, llegando incluso a superar la década de vida. Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

Aunque muchas personas asocian a las gallinas principalmente con la producción de huevos, estos animales también son apreciados por su carácter amigable y su rol en granjas familiares.

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes se inician en la crianza de estos animales es: ¿cuántos años vive una gallina? La respuesta no es única. Según el portal especializado Strong Animals, la esperanza de vida de una gallina suele oscilar entre los 5 y los 10 años, aunque este rango puede modificarse por múltiples factores, desde la genética y la alimentación hasta el manejo diario que reciben las aves.

En condiciones óptimas, es decir, con una dieta equilibrada, ambiente seguro, controles sanitarios y espacio suficiente para moverse, muchas gallinas pueden vivir más de lo esperado, llegando incluso a superar la década de vida.

La genética también influye

No todas las gallinas tienen las mismas posibilidades de alcanzar una edad avanzada. La genética y el propósito para el cual fueron criadas juegan un papel decisivo. Por ejemplo, según Strong Animals, las razas híbridas, como la popular ISA Brown, han sido diseñadas para poner la mayor cantidad de huevos en el menor tiempo posible. Este sobreesfuerzo tiene consecuencias, y su esperanza de vida suele ser corta, apenas 2 a 3 años.

Por otro lado, las razas de doble propósito, es decir, aquellas utilizadas tanto para la producción de carne como de huevos, tienden a tener una vida un poco más prolongada, siempre y cuando no sean explotadas únicamente con fines comerciales. Aun así, su promedio suele ser menor que el de otras razas más tradicionales.

