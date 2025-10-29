Gatos y bebés: consejos para una convivencia saludable y armoniosa

Simón, un cachorro desparasitado y con pruebas virales negativas, se encuentra bajo el cuidado de Adopta con Responsabilidad. Foto: Adopta con responsabilidad

La llegada de un bebé al hogar representa uno de los momentos más especiales para cualquier familia. Sin embargo, cuando hay mascotas, especialmente gatos, es importante realizar una adaptación adecuada que permita garantizar una convivencia tranquila y segura. Con el propósito de orientar a los hogares colombianos en este proceso, MSD Salud Animal en Colombia comparte una serie de recomendaciones para promover la armonía entre los felinos y los nuevos integrantes de la familia.

De acuerdo con Dadilde Carvajal, Gerente Técnica de la Unidad de Animales de Compañía en MSD Salud Animal en Colombia, “es esencial supervisar constantemente la interacción entre el gato y el bebé, asegurando chequeos de salud regulares con el veterinario y manteniendo un esquema adecuado de vacunación y desparasitación, tanto interna como externa”. Según la experta, una educación continua sobre cómo convivir con los gatos fomenta una relación sana y fortalece el vínculo afectivo entre todos los miembros del hogar.

Presentación gradual: el primer paso hacia la confianza

La preparación para el encuentro entre gato y bebé debe realizarse de manera paulatina. Permitir que el felino conozca al nuevo miembro de la familia a través de su olor, ropa o mantas ayuda a reducir la ansiedad y favorece una adaptación positiva. Este proceso de familiarización, acompañado de refuerzos positivos, contribuye a que la mascota asocie al bebé con experiencias agradables, evitando el estrés y fortaleciendo la convivencia.

Supervisión constante: clave para la seguridad

Aunque algunos gatos parezcan tranquilos, es fundamental supervisar todas las interacciones entre el bebé y la mascota. Los movimientos inesperados o los sonidos repentinos, como el llanto, pueden sorprender al animal y generar reacciones imprevistas. Una vigilancia activa permite prevenir incidentes y construir confianza mutua, garantizando la seguridad y el bienestar de ambos.

Salud e higiene: bienestar para todos

Mantener la salud del gato es esencial para asegurar una convivencia segura. MSD Salud Animal recomienda que el animal reciba vacunación y desparasitación regular, tanto interna como externa, además de chequeos veterinarios por lo menos dos veces al año. Asimismo, se aconseja mantener el entorno limpio, disponer de un espacio exclusivo para la mascota y lavar las manos del bebé después del contacto con el gato. Estas prácticas reducen el riesgo de enfermedades y promueven un ambiente higiénico y equilibrado.

Desmitificando a los gatos: compañeros afectuosos

Romper con los estigmas sobre los gatos es otro paso importante. Aunque suele creerse que son animales solitarios, una socialización temprana y guiada puede fomentar una convivencia amorosa y estable. Entender su comportamiento y respetar su espacio contribuye a que el gato se sienta seguro y participe de manera positiva en la vida familiar.

Preparación y prevención: la base de la armonía

Antes de la llegada del bebé, se recomienda organizar espacios seguros dentro del hogar. Es ideal mantener los juguetes, la comida y el arenero del gato separados del área del bebé. Además, las visitas regulares al veterinario y el cumplimiento de los esquemas preventivos de salud son medidas fundamentales para garantizar el bienestar tanto del animal como del recién nacido.

Carvajal concluye que “los responsables de gatos deben estar informados y preparados para cuidar de la salud y bienestar tanto de sus mascotas como del bebé. La educación y la prevención son la clave para lograr una convivencia sana, equilibrada y feliz en el hogar”.

Con estos consejos, MSD Salud Animal en Colombia refuerza su compromiso con la educación, la salud y el bienestar animal, promoviendo entornos familiares donde los gatos y los bebés crecen juntos en armonía, respeto y afecto.

