Perros

Perrita sin un ojo se perdió en Bogotá: su familia ofrece recompensa

El primer reporte de su paradero se recibió en el barrio La Granja, luego en Los Cerezos, ambos en la localidad de Engativá.

29 de octubre de 2025 - 09:00 p. m.
Su familia continúa buscándola con mucha esperanza y agradece cualquier información.
Su familia continúa buscándola con mucha esperanza y agradece cualquier información.
Foto: Archivo personal
Vecinos y amantes de los animales están ayudando en la búsqueda de Mina, una perrita que se perdió el pasado 27 de octubre alrededor de las 12 del día en el barrio Andes, al lado de Cafam Floresta.

Mina es una perrita de tamaño grande, de pelo corto y con una característica muy especial: le falta un ojo, lo que facilita reconocerla.

El primer reporte de su paradero se recibió en el barrio La Granja, luego en Los Cerezos, ambos en la localidad de Engativá. Más tarde, se confirmó su presencia con fotografía en Ciudad Bolívar, parte alta de San Francisco, hacia las 5:00 p.m. del mismo día. Posteriormente, fue vista nuevamente a las 10:00 p.m. en el sector de Candelaria la Nueva, también en Ciudad Bolívar.

Su familia continúa buscándola con mucha esperanza y agradece cualquier información que ayude a encontrarla.

Si la ve o tiene alguna información, por favor comunicarse al 324 328 5394. Se ofrece recompensa.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

