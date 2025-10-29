Siete pódcast que muestran la influencia de las mascotas en la vida de sus dueños

Zoonidos es el pódcast de La Red Zoocial donde diferentes invitados cuentan las historias de sus mascotas y cómo ellas han influido en sus vidas. Foto: El Espectador

De una u otra forma, los animales de compañía han dejado huella en nuestras vidas. Están quienes encontraron en ellos una razón para seguir adelante, quienes recibieron su apoyo en los momentos más difíciles o quienes hicieron de su cuidado un propósito de vida.

Si quiere conocer historias reales que reflejan la profunda influencia de los animales en los seres humanos, aquí le dejamos siete pódcast en los que diferentes invitados comparten cómo sus vidas cambiaron gracias a un perro o un gato que apareció cuando más lo necesitaban.

Julián Pinilla: el joven boyacense que se puso la ruana para ayudar a los animales

Con una ruana, una sonrisa y muchas ganas de ayudar, El Chico de la Ruana ha logrado convertir su contenido en una fuente de apoyo para animales y familias. En este episodio del pódcast comparte los desafíos del rescate animal, las historias que más lo han marcado y cómo Canela, su perrita rescatada, ha cambiado por completo su vida.

Iván Lalinde cuenta la historia de Irene y Abril, las gatas que cambiaron su vida

En este episodio, el famoso presentador y periodista colombiano habló de sus gatas, Irene y Abril, de cómo llegaron a su vida y la transformaron por completo, enseñándole nuevas formas de ver el mundo.

Martín Londoño y Buñuelo: una historia sobre amor, cambios y compañía

Dicen que los mejores compañeros llegan cuando menos se esperan, y así fue con Buñuelo. En el momento justo, este perro cambió la vida de Martín Londoño, un creador de contenido que encontró en su perro inspiración, compañía y una nueva manera de mirar el mundo. Londoño comparte cómo su rutina, su trabajo y su forma de vivir se transformaron desde que son una dupla inseparable.

Laura Sánchez: la maquilladora y “youtuber” colombiana que creó su propio refugio de animales

En este episodio, Laura Sánchez, una de las primeras creadoras de contenido colombianas, cuenta cómo nació Rex en Dos Patas, el refugio que creó a partir de su amor por los animales y su deseo de cambiar realidades. Habla de los casos más difíciles que ha enfrentado, de los retos que implica esta labor y de la enorme recompensa que siente al ver a sus rescatados recuperarse y encontrar un nuevo hogar.

“Vivir con gatos es aceptar que todo en la casa es suyo”, Juan Felipe Londoño

Juan Felipe Londoño, más conocido como “el esposo de Chabe” cuenta cómo sus gatas, Shiva y Ankara, cambiaron su rutina y su forma de ver la vida. Habla sobre adopción responsable, convivencia y cómo estos animales, también se ganaron el cariño de miles en redes sociales.

“Nuestra perrita fue esperanza tras la pérdida de nuestro bebé”: Camilo Arévalo

A veces, los animales llegan justo cuando la vida parece haberse detenido. Así fue para Camilo Arévalo y Paula Pinzón, una pareja de creadores de contenido que, en medio de un dolor profundo tras la pérdida de su primer hijo, encontraron en Beka, su perrita, una nueva forma de esperanza.

La Rubia Inmoral: “Mis perros me salvan la vida todos los días”

Ana María Cardona, más conocida en redes sociales como La Rubia Inmoral, habla sobre el gran amor que le tiene a los animales, especialmente a los perros. La historia de Paleta y Chéchere, sus dos mascotas rescatadas, demuestra el poder sanador que tienen estos seres sintientes en la vida de las personas.

Estas historias son una muestra clara de que los animales, con su compañía y amor incondicional, pueden ayudarnos a sanar una herida, cambiar nuestra perspectiva y recordarnos, una y otra vez, lo que significa sentir, acompañar y vivir con empatía.

