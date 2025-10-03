Cundinamarca celebrará el Día de los Animales con jornadas de bienestar y adopción

Conozca el cronograma completo en las redes sociales del IPYBAC. Foto: IPYBAC

El próximo sábado 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha dedicada a reconocer la importancia de todas las especies y la necesidad de promover su cuidado y bienestar.

Para conmemorar este día, el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC) lidera una serie de jornadas en distintos municipios de Cundinamarca, enfocadas en el cuidado integral de los animales de compañía y la promoción de la tenencia responsable.

En Sibaté, se realizará una jornada integral que incluye consultas médico-veterinarias, brigada de esterilización, show de títeres, teatro, malabares y otras actividades culturales y educativas.

Los interesados en las esterilizaciones deben llevar un recibo de luz que certifique su residencia en Sibaté y demostrar que su número de Sisbén es 1 o 2. La inscripción estará abierta hasta hoy, 3 de octubre, en la Secretaría de Agricultura, en horario de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.

En La Vega, la jornada incluirá atención médico-veterinaria con desparasitación, vitaminización y consultas generales. Además, se llevará a cabo un concurso de canicross, una actividad deportiva que fortalece el vínculo entre las personas y sus animales mediante el ejercicio compartido.

En Vergara y Tausa, la brigada médico-veterinaria organizada junto a la alcaldía municipal ofrecerá servicios de desparasitación, vitaminización y consultas, enfocándose en la prevención y promoción de la salud de los animales de la comunidad.

Chipaque contará con una jornada integral para perros, gatos y equinos, incluyendo servicios de herrería y atención especializada para caballos, reconociendo su importancia en el ámbito rural y productivo del departamento.

En Funza, se realizarán charlas sobre tenencia responsable, dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de brindar cuidado, protección y atención a los animales de compañía. También se llevará a cabo una carrera de canicross.

Finalmente, en Carmen de Carupa se realizará una jornada de adopción, presentando perros del programa Misión 300, una iniciativa que busca brindarles un hogar seguro y lleno de cariño a los animales rescatados.

Estas actividades invitan a la comunidad a celebrar a los animales, promover su bienestar y fortalecer la relación entre cuidadores y mascotas.

