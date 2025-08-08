Judicializan a domiciliario acusado de causar la muerte de perro bulldog en Suba

El acusado fue imputado por los delitos de lesiones y maltrato animal agravado. Foto: Fiscalía General de la Nación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado 16 de marzo de 2023, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, se presentó un grave caso de intolerancia que terminó con la muerte de un perro bulldog llamado Mox.

Según la Fiscalía General de la Nación, el acusado, un domiciliario de la ciudad, llegó a una vivienda para entregar un producto. Durante la entrega, se generó una discusión confusa con el cliente, que escaló hasta convertirse en una riña violenta.

Durante la discusión, el domiciliario habría agredido físicamente al cliente y le propinó varias patadas a Mox, un perro bulldog que lo acompañaba. Las heridas sufridas por el animal fueron tan graves que desencadenaron su muerte.

En consecuencia, este mes la Fiscalía imputó al acusado por los delitos de lesiones personales y maltrato animal agravado. Sin embargo, el señalado agresor no aceptó los cargos que se le imputaron.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho de maltrato animal a través de los canales oficiales, con el fin de garantizar la convivencia y proteger a los animales. Recuerde que puede denunciar cualquier situación irregular o delictiva en la ciudad llamando a la Línea de Emergencias 123.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱